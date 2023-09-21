Котировки евробондов РФ в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на падение цен UST

Москва. 21 сентября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на ценовое падение американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились за день.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 66,33% от номинала (доходность - 9,32% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году не продемонстрировали яркой динамики, их котировки остались на уровне предыдущего дня - 68,15% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 9,23% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 7 базисных пунктов); цена самого "длинного" выпуска евробондов РФ с погашением в 2047 году также не изменилась по отношению к предыдущему дню, составив 34,64% от номинала (его доходность выросла на 1 базисный пункт, до 15,47% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за день всего на 2 базисных пункта - до 55,36% от номинала (доходность прибавила 8 базисных пунктов, поднявшись до 29,67% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 52,58% от номинала (их доходность выросла на 6 базисных пунктов и составила 23,62% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели за день на 3 базисных пункта - до 49,94% от номинала (их доходность выросла на 4 базисных пункта, составив 18,79% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 13 базисных пунктов, составив 65,26% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 21 сентября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют в четверг падение, отыгрывая достаточно "жесткие" комментарии главы ФРС США Джерома Пауэлла, сделанные им по итогам сентябрьского заседания ЦБ.

Федеральная резервная система по итогам двухдневного заседания оставила диапазон базовой процентной ставки без изменения - 5,25-5,5% годовых. Это максимальный уровень за 22 года. При этом председатель американского ЦБ Пауэлл заявил, что Федрезерв готов вновь поднять ставку, если это потребуется.

"Учитывая то, как далеко мы зашли в ужесточении денежно-кредитной политики, мы в том положении, когда можем действовать осторожно, оценивая поступающие данные, а также возникающие риски, - сказал он. - Поэтому мы решили оставить ставку на прежнем уровне и дождаться дальнейших статданных, чтобы понять, есть ли необходимость в еще одном ее повышении", - отметил Пауэлл. Но это не означает, что ФРС достигла того состояния ДКП, которого она добивается. По словам Пауэлла, Федрезерву необходимы убедительные сигналы того, что инфляция в США взята под контроль.

Доходность двухлетних гособлигаций США выросла до максимальных отметок за последние 17 лет после заседания ФРС в среду. В ходе торгов накануне доходность двухлетних US Treasuries достигала 5,167% годовых - максимального показателя с июля 2006 года. Между тем десятилетние бумаги торговались с доходностью в 4,393% годовых, достигнув максимума с ноября 2007 года. В ходе торгов в четверг доходность двухлетних гособлигаций США немного скорректировалась вниз - до 5,14% годовых, в то время как процентные ставки десятилетних бумаг выросли до 4,48% годовых.

Глобальные инвесторы также оценивают и новую порцию макроэкономической статистики, опубликованной в США 21 сентября. Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 20 тыс. - до 201 тыс., говорится в отчете Минтруда США. Это минимальный уровень за последние восемь месяцев. Сокращение стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали увеличение на 5 тыс. Индекс производственной активности, публикуемый ФРБ Филадельфии, в сентябре уменьшился до минус 13,5 пункта по сравнению с плюс 12 пунктов месяцем ранее. Аналитики ожидали менее значительного падения индикатора - до минус 0,7 пункта.