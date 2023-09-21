Индекс Мосбиржи, вероятно, останется в диапазоне 3000-3100п в пятницу - Freedom Finance Global

Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит колебания в диапазоне 3000-3100 пунктов в течение торговой сессии в пятницу, 22 сентября, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"?Наши ориентиры для курса рубля к доллару, евро и юаню на предстоящую сессию составляют 95-97 руб./$1, 102-104 руб./EUR1 и 12,9-13,3 за юань соответственно", - указывает эксперт в комментарии инвестиционной компании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.