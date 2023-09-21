.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "Велес Капитал" рекомендует покупать акции АЛРОСА с прогнозной ценой 101 руб
.
21 сентября 2023 года 18:20
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции АЛРОСА с прогнозной ценой 101 руб
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции "АЛРОСА" с прогнозной стоимостью 101 рубль за штуку, что предполагает потенциал роста 44% от текущего уровня, сообщается в обзоре аналитика инвестиционной компании Василия Данилова. "Бумаги "АЛРОСА", за последний год сильно отставшие от ключевых российских индексов, к середине августа поднялись в цене выше 93 рублей и практически нивелировали разрыв. Однако сейчас котировки скорректировались к 70 рублям на фоне слабого спроса на алмазы со стороны Индии. На наш взгляд, в среднесрочной перспективе акции компании могут находиться под давлением, что может сформировать удачный момент для покупки, принимая во внимание сильные фундаментальные позиции эмитента на длительном горизонте, - пишет эксперт. - Среди долгосрочных драйверов роста котировок мы выделяем объявленные дивиденды за 1П23 (что в российском секторе металлов и добычи является редкостью), высокую форвардную доходность за 2024 год и потенциальные дополнительные выплаты из избыточного "кэша", скромную оценку по мультипликаторам (на наш взгляд, компания заслуживает премии к аналогам), а также ослабление рубля, которое полноценно отразится на показателях лишь во 2П23. Мы устанавливаем целевую цену для бумаг "АЛРОСА" на уровне 101 рубля за штуку с потенциалом роста на 44% и рекомендацией "покупать". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АЛРОСА-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
21 сентября 2023 года 20:09
Рубль укрепился в четверг благодаря продажам валюты Центробанком и в ожидании введения мер валютного контроля
Москва. 21 сентября. Доллар США, евро и китайский юань умеренно снизились по итогам валютных торгов на Мосбирже в четверг; рубль укрепился к мировым валютам благодаря как увеличенным объемам продаж валюты Центробанком (на сумму 21,4 млрд рублей в день до конца этой недели), так и в ожидании введения ряда мер валютного контроля. читать дальше
.21 сентября 2023 года 19:27
Рынок акций РФ обновил минимумы с июля на фоне общемировой коррекции, лидером отката выступил Polymetal
Москва. 21 сентября. Рынок акций РФ в четверг продолжил снижение четвертые торги подряд, продажи вызваны ухудшением внешней фондовой конъюнктуры после заседания Федрезерва США, который сохранил ставку неизменной, но заявил о вероятном продолжении ужесточения ДКП; сдерживающим фактором выступила высокая нефть. Индексы МосБиржи и РТС опустились к уровням июля, при этом лидерами снижения выступили бумаги Polymetal и "Магнита". читать дальше
.21 сентября 2023 года 18:59
Котировки евробондов РФ в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на падение цен UST
Москва. 21 сентября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на ценовое падение американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились за день. читать дальше
.21 сентября 2023 года 18:58
Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит колебания в диапазоне 3000-3100 пунктов в течение торговой сессии в пятницу, 22 сентября, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "?Наши ориентиры для курса рубля к доллару, евро и юаню на предстоящую сессию составляют 95-97 руб./$1,... читать дальше
.21 сентября 2023 года 17:46
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций одного из ведущих американских ритейлеров и дистрибьюторов автозапчастей и аксессуаров AutoZone с $2775 до $2920 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков. Целевая цена акции предполагает P/E 2024e 20. Рекомендация "покупать" для... читать дальше
.21 сентября 2023 года 17:12
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "держать" для акций фармкомпании Bristol Myers Squibb, сообщается в материале аналитиков. "Бумаги торгуются с высоким дисконтом к аналогам, что, на наш взгляд, отражает обоснованную обеспокоенность по поводу конкуренции со стороны... читать дальше
.21 сентября 2023 года 16:42
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "Аэрофлота" с целью 36 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,04%, стоп-приказ: 42 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Цены на авиакеросин продолжают бить... читать дальше
.21 сентября 2023 года 15:58
Наиболее привлекательные акции нефтегазового сектора - бумаги Транснефти, ЛУКОЙЛа и Татнефти - Газпромбанк
Наиболее привлекательными акциями нефтегазового сектора на российском рынке акций в настоящее время являются привилегированные бумаги "Транснефти", акции "ЛУКОЙЛа" и "Татнефти" благодаря весомым дивидендным отчислениям и индивидуальным для каждой компании факторам, считает управляющий директор... читать дальше
.21 сентября 2023 года 15:45
Рубль укрепляется благодаря увеличенным объемам продаж валюты ЦБ и в ожидании введения ряда мер валютного контроля
Москва. 21 сентября. Доллар США, евро и китайский юань умеренно снижаются в ходе дневных торгов на Московской бирже в четверг; рубль укрепляется к мировым валютам благодаря как увеличенным объемам продаж валюты Центробанком (на сумму 21,4 млрд рублей в день до конца этой недели), так и в ожидании введения ряда мер валютного контроля. читать дальше
.21 сентября 2023 года 15:12
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции NVIDIA Corp. с целью $497 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,69%, стоп-приказ: $385, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Прогнозируется, что в период до 2030 года... читать дальше
.21 сентября 2023 года 14:41
Технически обновление минимумов августа текущего года по индексу Hang Seng может привести к дальнейшему снижению в направлении 16500 пунктов, считают аналитики БКС Экспресс. "Ключевой индекс рынка Гонконга выходит к минимумам. Слабость последних дней привела к закономерному результату, что... читать дальше
.21 сентября 2023 года 14:17
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") рекомендует покупать четырехлетние облигации "Каршеринг Руссия" (каршеринговый сервис под брендом "Делимобиль") серии 001Р-03, потенциальный доход - 10% за полгода, сообщается в материале аналитиков инвесткомпании. "Новый выпуск бондов эмитента торгуется с премией к... читать дальше
.21 сентября 2023 года 13:35
ФРС США до конца текущего года еще может вернуться к повышению процентных ставок, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Решение ФРС сохранить процентные ставки на тех же уровнях было ожидаемым. В сопроводительном комментарии регулятора сообщалось о том, что внешние... читать дальше
.21 сентября 2023 года 12:54
Возможно дальнейшее повышение ключевой ставки Банка России на ближайшем заседании в октябре 2023 года на фоне сохраняющегося инфляционного давления, считают аналитики Альфа-банка. "Как сообщает Росстат, инфляция за неделю с 12 по 18 сентября составила 0,13% н/н, как и неделей ранее, а в годовом... читать дальше
.21 сентября 2023 года 12:21
Инвесторам стоит обратить внимание на акции Intuit Inc., рекомендация - "покупать" с прогнозной стоимостью на уровне $640 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика БКС Экспресс Валерия Емельянова. "Эмитент - уверенно растущая империя финтех-сервисов. Работает в нескольких... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.