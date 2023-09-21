Рубль укрепляется благодаря увеличенным объемам продаж валюты ЦБ и в ожидании введения ряда мер валютного контроля

Москва. 21 сентября. Доллар США, евро и китайский юань умеренно снижаются в ходе дневных торгов на Московской бирже в четверг; рубль укрепляется к мировым валютам благодаря как увеличенным объемам продаж валюты Центробанком (на сумму 21,4 млрд рублей в день до конца этой недели), так и в ожидании введения ряда мер валютного контроля.

Курс доллара США составил 95,5625 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 58,75 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 101,6075 руб./EUR1, подешевев на 1,42 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 96,1 копейки - до 98,28 рубля. Курс китайского юаня ослаб на 10,9 копейки - до 13,052 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно укрепляется к основным мировым валютам в ходе дневных торгов в четверг благодаря целому ряду факторов. Это, и увеличенные объемы продаж валюты Центробанком в рамках зеркалирования операций, связанных с инвестированием средств ФНБ, и ожидания введения ряда мер валютного контроля. Свою позитивную роль играют и в целом высокие цены на нефть, несмотря на их небольшую коррекцию, что является позитивным фактором как для улучшения внешнеторгового баланса РФ, так и для пополнения доходной части российского бюджета.

ЦБ РФ с 14 сентября увеличил объем продажи валюты в рамках зеркалирования операций, связанных с инвестированием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). С 14 по 22 сентября продаст на рынке валюту объемом 150 млрд рублей, ежедневный объем продаж вырос до 21,4 млрд рублей вместо 2,3 млрд рублей ранее. Корректировку дневного объема операций Банк России объяснил погашением 16 сентября 2023 года валютного выпуска еврооблигаций РФ. Объем этого выпуска составляет $3 млрд.

Власти РФ рассматривают возможность введения ряда мер валютного контроля, позволяющих ограничить отток капитала через дружественные страны, сообщил накануне замминистра финансов Алексей Моисеев.

"У нас были введены достаточно серьезные меры валютного контроля в начале 2022 года, которые затем в течение лета 2022 года, когда рубль укрепился, поэтапно были смягчены. В настоящий момент разработаны и рассматривается целый ряд мероприятий, направленных на восстановление ряда мер валютного контроля. Не хотел бы их сейчас называть, поскольку меры еще обсуждаются, и пока не ясно, какие из них будут в итоге реализованы, и которые позволили бы на временной основе - понятно, что долгосрочно курс рубля зависит от макроэкономических факторов, о которых говорил Алексей Борисович (Заботкин, зампред ЦБ - ИФ) - ну а временные колебания валютный контроль в состоянии сдерживать", - сказал он на расширенном заседании комитета Госдумы по финрынкам.

"Соответственно, направлены эти меры (...) в первую очередь на отток капитала, который сейчас идет через дружественные страны. К сожалению, там в ситуации, когда отток через недружественные страны в недружественных валютах существенно затруднен, отток капитала через дружественные страны и при чем в рублях - мы отчасти оказались заложниками собственной политики по продвижению использования рубля в международных расчетах - приводит к тому, что те, кто занимается не расчетами, а конкретно выводом капитала, пользуются вот этим льготным режимом работы с дружественными странами в рублях", - сказал замминистра.

По его словам, Минфин подготовил ряд предложений по этому поводу, они сейчас обсуждаются. "Надеюсь, в скором времени мы сможем объявить широкой общественности об этих решениях, которые были приняты, будут эти меры вводиться или нет", - отметил Моисеев.

Кроме того, российские власти могут воспользоваться новым инструментом пополнения бюджета, изъяв у экспортеров часть "курсовой ренты". Как сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ходом обсуждения, в правительстве рассматривается возможность введения экспортной таможенной пошлины на широкую номенклатуру товаров, размер которой будет привязан к курсу доллара и увеличиваться по мере ослабления рубля (и, соответственно, роста доходов компаний-экспортеров в национальной валюте).

По словам одного из собеседников агентства, недавно этот вопрос обсуждался на совещании в правительстве, по итогам которого было признано целесообразным ввести "плавающие" пошлины при курсе от 80 руб./$1 уже с 1 октября. Размеры пошлины пока не определены, в разных редакциях проекта при курсе 80-85 руб./$1 предусмотрена ставка 3% или 4% от таможенной стоимости, есть варианты и по верхней планке: 5,5% при курсе выше 90 руб./$1, или 5,5% при 90-95 руб./$1, и 7% при курсе выше 95 руб./$1 (как сейчас). Под действие экспортной пошлины не будут подпадать нефть и газ, зерно, лом металлов, лесоматериалы, а также еще ряд позиций, объединенных в группы 84-96 ТН ВЭД. Минеральные удобрения, в отношении которых экспортная пошлина недавно уже введена, от "курсовой пошлины" освобождать не планируется - для них она будет дополнительной.

Один из источников "Интерфакса" говорит, что пошлины планируется ввести до 31 декабря 2024 г, другой собеседник слышал, что речь идет пока о краткосрочном варианте, с 1 октября и до конца 2023г, то есть на три месяца. Решение в высокой степени готовности, отмечает один из источников "Интерфакса". По информации другого собеседника, оно уже получило одобрение подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию.

Цены на нефть эталонных марок остаются в умеренном минусе днем в четверг на пессимизме в связи с итогами сентябрьского заседания Федеральной резервной системы. Цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск составила $93,09 за баррель, что на 0,47% ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени понизились на 0,45% и составили $89,26 за баррель.

Федрезерв США накануне оставил процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых - максимальном за 22 года. При этом точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении ставок, показывает, что 12 из 19 руководителей американского ЦБ ждут еще одного повышения процентной ставки в этом году. Тем временем хедж-фонды активно покупают нефть в ожидании скорого выхода цен на уровень выше $100 за баррель, пишет Financial Times. На текущей неделе стоимость Brent достигла $95 за баррель, обновив максимум этого года.

По словам эксперта Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, "вчера рубль окреп к ключевым валютам. Приобретения рубля были обусловлены активизацией продаж валюты и фьючерсов на валюту в самом конце торгов, вызванных заявлениями замглавы Минфина Алексея Моисеева об обсуждении и скором запуске мер валютного контроля. Перечень их представлен не был, но Моисеев заявил, что направлены они будут на ограничение вывода капитала через дружественные юрисдикции. Ожидания шагов властей, способных уже в обозримой перспективе оказать непосредственную поддержку нацвалюте способствовали вчера более сильной просадке декабрьского фьючерса на доллар, сегодня становящегося активным после экспирации сентябрьского контракта".

"Словесные интервенции российских властней относительного возможного введения ряда мер валютного контроля окажут конъюнктурную поддержку рублю, который после экспирации сентябрьских валютных деривативов на Московской бирже продолжит тяготеть к укреплению. Целевым диапазоном для доллара на сегодняшний день видим диапазон 95-96,5 руб./$1. Надеемся, увидеть американскую валюту по итогам торговой сессии у его нижней границы", - считает Локтюхов.

В свою очередь портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова отмечает, что "российский рубль сегодня укрепляется в основных валютных парах. Спрос на нацвалюту поддерживается со стороны российских экспортеров, которые реализуют часть валютной выручки в преддверии погашения налоговых обязательств сентября, а также Банком России, увеличившим продажу валюты в период с 14 по 22 сентября в 9,3 раза - до 21,4 млрд рублей в день вместо 2,3 млрд рублей, обозначенных ранее".

Краткосрочные ставки межбанковского кредитного рынка снизились в среду относительно предыдущего торгового дня, в то время как среднесрочные процентные ставки МБК 21 сентября немного подросли. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 20 сентября снизилась на 11 базисных пунктов - до 12,44% годовых. Вместе с тем срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в четверг относительно среды на 2 базисных пункта - до 12,09% годовых, на 3 месяца - повысилась на 6 базисных пунктов, до 9,63% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 3 базисных пункта, до 8,54% годовых.