.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль укрепляется благодаря увеличенным объемам продаж валюты ЦБ и в ожидании введения ряда мер валютного контроля
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в августе составила 0,28%
Рост потребительских цен в августе составил 0,28% после повышения на 0,63% в июле, сообщил Росстат. Годовая инфляция при этом ускорилась до 5,15% после 4,3% месяцем ранее. Рост потребительских цен совпал с прогнозами аналитиков
 
Банки не спешат повышать ставки по вкладам
Банки не спешат повышать ставки по вкладам после роста ключевой ставки ЦБ РФ (они оценивают рынок и ждут решения крупных игроков), пишут "Ведомости". О росте доходности по вкладам и накопительным счетам объявили лишь несколько игроков – Совкомбанк...
 
Власти хотят снять с экспортеров "курсовую ренту" через пошлины с привязкой к курсу рубля
Российские власти могут воспользоваться новым инструментом пополнения бюджета, изъяв у экспортеров часть "курсовой ренты". Как сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ходом обсуждения, в правительстве рассматривается возможность...
 
В РФ приостановят работу нелегальных онлайн-продавцов
"Яндекс Маркет" и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки "Честный знак") подписали соглашение, которое поможет выявлять нелегальных продавцов на площадке. Речь идет о тех, кто торгует немаркированными товарами, —...
 
21 сентября 2023 года 15:45

Рубль укрепляется благодаря увеличенным объемам продаж валюты ЦБ и в ожидании введения ряда мер валютного контроля

Москва. 21 сентября. Доллар США, евро и китайский юань умеренно снижаются в ходе дневных торгов на Московской бирже в четверг; рубль укрепляется к мировым валютам благодаря как увеличенным объемам продаж валюты Центробанком (на сумму 21,4 млрд рублей в день до конца этой недели), так и в ожидании введения ряда мер валютного контроля.

Курс доллара США составил 95,5625 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 58,75 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 101,6075 руб./EUR1, подешевев на 1,42 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 96,1 копейки - до 98,28 рубля. Курс китайского юаня ослаб на 10,9 копейки - до 13,052 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно укрепляется к основным мировым валютам в ходе дневных торгов в четверг благодаря целому ряду факторов. Это, и увеличенные объемы продаж валюты Центробанком в рамках зеркалирования операций, связанных с инвестированием средств ФНБ, и ожидания введения ряда мер валютного контроля. Свою позитивную роль играют и в целом высокие цены на нефть, несмотря на их небольшую коррекцию, что является позитивным фактором как для улучшения внешнеторгового баланса РФ, так и для пополнения доходной части российского бюджета.

ЦБ РФ с 14 сентября увеличил объем продажи валюты в рамках зеркалирования операций, связанных с инвестированием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). С 14 по 22 сентября продаст на рынке валюту объемом 150 млрд рублей, ежедневный объем продаж вырос до 21,4 млрд рублей вместо 2,3 млрд рублей ранее. Корректировку дневного объема операций Банк России объяснил погашением 16 сентября 2023 года валютного выпуска еврооблигаций РФ. Объем этого выпуска составляет $3 млрд.

Власти РФ рассматривают возможность введения ряда мер валютного контроля, позволяющих ограничить отток капитала через дружественные страны, сообщил накануне замминистра финансов Алексей Моисеев.

"У нас были введены достаточно серьезные меры валютного контроля в начале 2022 года, которые затем в течение лета 2022 года, когда рубль укрепился, поэтапно были смягчены. В настоящий момент разработаны и рассматривается целый ряд мероприятий, направленных на восстановление ряда мер валютного контроля. Не хотел бы их сейчас называть, поскольку меры еще обсуждаются, и пока не ясно, какие из них будут в итоге реализованы, и которые позволили бы на временной основе - понятно, что долгосрочно курс рубля зависит от макроэкономических факторов, о которых говорил Алексей Борисович (Заботкин, зампред ЦБ - ИФ) - ну а временные колебания валютный контроль в состоянии сдерживать", - сказал он на расширенном заседании комитета Госдумы по финрынкам.

"Соответственно, направлены эти меры (...) в первую очередь на отток капитала, который сейчас идет через дружественные страны. К сожалению, там в ситуации, когда отток через недружественные страны в недружественных валютах существенно затруднен, отток капитала через дружественные страны и при чем в рублях - мы отчасти оказались заложниками собственной политики по продвижению использования рубля в международных расчетах - приводит к тому, что те, кто занимается не расчетами, а конкретно выводом капитала, пользуются вот этим льготным режимом работы с дружественными странами в рублях", - сказал замминистра.

По его словам, Минфин подготовил ряд предложений по этому поводу, они сейчас обсуждаются. "Надеюсь, в скором времени мы сможем объявить широкой общественности об этих решениях, которые были приняты, будут эти меры вводиться или нет", - отметил Моисеев.

Кроме того, российские власти могут воспользоваться новым инструментом пополнения бюджета, изъяв у экспортеров часть "курсовой ренты". Как сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ходом обсуждения, в правительстве рассматривается возможность введения экспортной таможенной пошлины на широкую номенклатуру товаров, размер которой будет привязан к курсу доллара и увеличиваться по мере ослабления рубля (и, соответственно, роста доходов компаний-экспортеров в национальной валюте).

По словам одного из собеседников агентства, недавно этот вопрос обсуждался на совещании в правительстве, по итогам которого было признано целесообразным ввести "плавающие" пошлины при курсе от 80 руб./$1 уже с 1 октября. Размеры пошлины пока не определены, в разных редакциях проекта при курсе 80-85 руб./$1 предусмотрена ставка 3% или 4% от таможенной стоимости, есть варианты и по верхней планке: 5,5% при курсе выше 90 руб./$1, или 5,5% при 90-95 руб./$1, и 7% при курсе выше 95 руб./$1 (как сейчас). Под действие экспортной пошлины не будут подпадать нефть и газ, зерно, лом металлов, лесоматериалы, а также еще ряд позиций, объединенных в группы 84-96 ТН ВЭД. Минеральные удобрения, в отношении которых экспортная пошлина недавно уже введена, от "курсовой пошлины" освобождать не планируется - для них она будет дополнительной.

Один из источников "Интерфакса" говорит, что пошлины планируется ввести до 31 декабря 2024 г, другой собеседник слышал, что речь идет пока о краткосрочном варианте, с 1 октября и до конца 2023г, то есть на три месяца. Решение в высокой степени готовности, отмечает один из источников "Интерфакса". По информации другого собеседника, оно уже получило одобрение подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию.

Цены на нефть эталонных марок остаются в умеренном минусе днем в четверг на пессимизме в связи с итогами сентябрьского заседания Федеральной резервной системы. Цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск составила $93,09 за баррель, что на 0,47% ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени понизились на 0,45% и составили $89,26 за баррель.

Федрезерв США накануне оставил процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых - максимальном за 22 года. При этом точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении ставок, показывает, что 12 из 19 руководителей американского ЦБ ждут еще одного повышения процентной ставки в этом году. Тем временем хедж-фонды активно покупают нефть в ожидании скорого выхода цен на уровень выше $100 за баррель, пишет Financial Times. На текущей неделе стоимость Brent достигла $95 за баррель, обновив максимум этого года.

По словам эксперта Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, "вчера рубль окреп к ключевым валютам. Приобретения рубля были обусловлены активизацией продаж валюты и фьючерсов на валюту в самом конце торгов, вызванных заявлениями замглавы Минфина Алексея Моисеева об обсуждении и скором запуске мер валютного контроля. Перечень их представлен не был, но Моисеев заявил, что направлены они будут на ограничение вывода капитала через дружественные юрисдикции. Ожидания шагов властей, способных уже в обозримой перспективе оказать непосредственную поддержку нацвалюте способствовали вчера более сильной просадке декабрьского фьючерса на доллар, сегодня становящегося активным после экспирации сентябрьского контракта".

"Словесные интервенции российских властней относительного возможного введения ряда мер валютного контроля окажут конъюнктурную поддержку рублю, который после экспирации сентябрьских валютных деривативов на Московской бирже продолжит тяготеть к укреплению. Целевым диапазоном для доллара на сегодняшний день видим диапазон 95-96,5 руб./$1. Надеемся, увидеть американскую валюту по итогам торговой сессии у его нижней границы", - считает Локтюхов.

В свою очередь портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова отмечает, что "российский рубль сегодня укрепляется в основных валютных парах. Спрос на нацвалюту поддерживается со стороны российских экспортеров, которые реализуют часть валютной выручки в преддверии погашения налоговых обязательств сентября, а также Банком России, увеличившим продажу валюты в период с 14 по 22 сентября в 9,3 раза - до 21,4 млрд рублей в день вместо 2,3 млрд рублей, обозначенных ранее".

Краткосрочные ставки межбанковского кредитного рынка снизились в среду относительно предыдущего торгового дня, в то время как среднесрочные процентные ставки МБК 21 сентября немного подросли. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 20 сентября снизилась на 11 базисных пунктов - до 12,44% годовых. Вместе с тем срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в четверг относительно среды на 2 базисных пункта - до 12,09% годовых, на 3 месяца - повысилась на 6 базисных пунктов, до 9,63% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 3 базисных пункта, до 8,54% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
21 сентября 2023 года 20:09
Рубль укрепился в четверг благодаря продажам валюты Центробанком и в ожидании введения мер валютного контроля
Москва. 21 сентября. Доллар США, евро и китайский юань умеренно снизились по итогам валютных торгов на Мосбирже в четверг; рубль укрепился к мировым валютам благодаря как увеличенным объемам продаж валюты Центробанком (на сумму 21,4 млрд рублей в день до конца этой недели), так и в ожидании введения ряда мер валютного контроля.    читать дальше
.
21 сентября 2023 года 19:27
Рынок акций РФ обновил минимумы с июля на фоне общемировой коррекции, лидером отката выступил Polymetal
Москва. 21 сентября. Рынок акций РФ в четверг продолжил снижение четвертые торги подряд, продажи вызваны ухудшением внешней фондовой конъюнктуры после заседания Федрезерва США, который сохранил ставку неизменной, но заявил о вероятном продолжении ужесточения ДКП; сдерживающим фактором выступила высокая нефть. Индексы МосБиржи и РТС опустились к уровням июля, при этом лидерами снижения выступили бумаги Polymetal и "Магнита".    читать дальше
.
21 сентября 2023 года 18:59
Котировки евробондов РФ в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на падение цен UST
Москва. 21 сентября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на ценовое падение американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились за день.    читать дальше
.
21 сентября 2023 года 18:58
Индекс Мосбиржи, вероятно, останется в диапазоне 3000-3100п в пятницу - Freedom Finance Global
Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит колебания в диапазоне 3000-3100 пунктов в течение торговой сессии в пятницу, 22 сентября, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "?Наши ориентиры для курса рубля к доллару, евро и юаню на предстоящую сессию составляют 95-97 руб./$1,...    читать дальше
.
21 сентября 2023 года 18:20
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции АЛРОСА с прогнозной ценой 101 руб
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции "АЛРОСА" с прогнозной стоимостью 101 рубль за штуку, что предполагает потенциал роста 44% от текущего уровня, сообщается в обзоре аналитика инвестиционной компании Василия Данилова. "Бумаги "АЛРОСА", за последний год сильно отставшие от ключевых...    читать дальше
.
21 сентября 2023 года 17:46
"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций AutoZone до $2920
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций одного из ведущих американских ритейлеров и дистрибьюторов автозапчастей и аксессуаров AutoZone с $2775 до $2920 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков. Целевая цена акции предполагает P/E 2024e 20. Рекомендация "покупать" для...    читать дальше
.
21 сентября 2023 года 17:12
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Bristol Myers
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "держать" для акций фармкомпании Bristol Myers Squibb, сообщается в материале аналитиков. "Бумаги торгуются с высоким дисконтом к аналогам, что, на наш взгляд, отражает обоснованную обеспокоенность по поводу конкуренции со стороны...    читать дальше
.
21 сентября 2023 года 16:42
"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Аэрофлота с целью 36 руб
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "Аэрофлота" с целью 36 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,04%, стоп-приказ: 42 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Цены на авиакеросин продолжают бить...    читать дальше
.
21 сентября 2023 года 15:58
Наиболее привлекательные акции нефтегазового сектора - бумаги Транснефти, ЛУКОЙЛа и Татнефти - Газпромбанк
Наиболее привлекательными акциями нефтегазового сектора на российском рынке акций в настоящее время являются привилегированные бумаги "Транснефти", акции "ЛУКОЙЛа" и "Татнефти" благодаря весомым дивидендным отчислениям и индивидуальным для каждой компании факторам, считает управляющий директор...    читать дальше
.
21 сентября 2023 года 15:12
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции NVIDIA с целью $497
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции NVIDIA Corp. с целью $497 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,69%, стоп-приказ: $385, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Прогнозируется, что в период до 2030 года...    читать дальше
.
21 сентября 2023 года 14:41
Существуют риски снижения индекса Hang Seng к 16500п - БКС Экспресс
Технически обновление минимумов августа текущего года по индексу Hang Seng может привести к дальнейшему снижению в направлении 16500 пунктов, считают аналитики БКС Экспресс. "Ключевой индекс рынка Гонконга выходит к минимумам. Слабость последних дней привела к закономерному результату, что...    читать дальше
.
21 сентября 2023 года 14:17
"БКС МИ" рекомендует покупать облигации Каршеринг Руссия серии 001Р-03
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") рекомендует покупать четырехлетние облигации "Каршеринг Руссия" (каршеринговый сервис под брендом "Делимобиль") серии 001Р-03, потенциальный доход - 10% за полгода, сообщается в материале аналитиков инвесткомпании. "Новый выпуск бондов эмитента торгуется с премией к...    читать дальше
.
21 сентября 2023 года 13:35
ФРС до конца 2023г еще может вернуться к повышению ставок - Freedom Finance Global
ФРС США до конца текущего года еще может вернуться к повышению процентных ставок, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Решение ФРС сохранить процентные ставки на тех же уровнях было ожидаемым. В сопроводительном комментарии регулятора сообщалось о том, что внешние...    читать дальше
.
21 сентября 2023 года 12:54
Возможно повышение ставки ЦБ РФ в октябре 2023г - Альфа-банк
Возможно дальнейшее повышение ключевой ставки Банка России на ближайшем заседании в октябре 2023 года на фоне сохраняющегося инфляционного давления, считают аналитики Альфа-банка. "Как сообщает Росстат, инфляция за неделю с 12 по 18 сентября составила 0,13% н/н, как и неделей ранее, а в годовом...    читать дальше
.
21 сентября 2023 года 12:21
Инвесторам стоит обратить внимание на акции Intuit - БКС Экспресс
Инвесторам стоит обратить внимание на акции Intuit Inc., рекомендация - "покупать" с прогнозной стоимостью на уровне $640 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика БКС Экспресс Валерия Емельянова. "Эмитент - уверенно растущая империя финтех-сервисов. Работает в нескольких...    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.