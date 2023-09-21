ФРС до конца 2023г еще может вернуться к повышению ставок - Freedom Finance Global

ФРС США до конца текущего года еще может вернуться к повышению процентных ставок, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Решение ФРС сохранить процентные ставки на тех же уровнях было ожидаемым. В сопроводительном комментарии регулятора сообщалось о том, что внешние экономические условия остаются неопределенными, а банковская система страны устойчива, как никогда. Скорее всего, ФРС приняла 20 сентября решение сохранить процентные ставки на том же уровне, чтобы сдержать инфляцию и вывести ее на цель в 2% в год, но при этом не нанести ущерб экономической активности. Полагаем, что в ведомстве обеспокоены, что при дальнейшем ужесточении монетарной политики у банков США опять могут возникнуть проблемы, подобно тем, с которыми столкнулись некоторые региональные банки весной текущего года. Кроме того, очень вероятно, что в Конгрессе обеспокоены расходами на обслуживание госдолга при таких высоких процентных ставках и не торопятся утверждать даже временный бюджет, чтобы обеспечить финансирование правительственным органам, - пишет эксперт в обзоре. - Глава Федрезерва Джером Пауэлл на пресс-конференции сообщил, что большинство членов комитета по открытым рынкам ФРС ожидает еще одно повышение процентных ставок до конца 2023 года, так что преждевременно считать, что цикл уже завершен".

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