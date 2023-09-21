Возможно повышение ставки ЦБ РФ в октябре 2023г - Альфа-банк

Возможно дальнейшее повышение ключевой ставки Банка России на ближайшем заседании в октябре 2023 года на фоне сохраняющегося инфляционного давления, считают аналитики Альфа-банка.

"Как сообщает Росстат, инфляция за неделю с 12 по 18 сентября составила 0,13% н/н, как и неделей ранее, а в годовом выражении инфляция составила 5,45% на 18 сентября. При этом продовольственная инфляция ускорилась до 0,25% н/н с 0,1% н/н на фоне роста цен на плодоовощную продукцию и другие продукты питания. В то же время в непродовольственном сегменте рост цен оставался на уровне 0,21%, тогда как цены на бензин и дизельное топливо продолжали повышаться (они выросли соответственно на 0,79% н/н и на 2,03% н/н), что создает дополнительное инфляционное давление во всех сегментах. Таким образом, инфляция, оставаясь на повышенном уровне прошлой недели, создает давление, и мы ожидаем дальнейшее повышение ключевой ставки ЦБ РФ", - указывают эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.