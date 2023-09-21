Рынок акций РФ утром продолжил снижение вслед за миром, лидируют металлурги во главе с ТМК

Москва. 21 сентября. Рынок акций РФ утром в четверг продолжил коррекционное снижение на фоне ухудшения внешней конъюнктуры и просевшей нефти (Brent опустилась ниже $93 за баррель) после заседания Федрезерва США, который сохранил ставку неизменной, но заявил о вероятном продолжении ужесточения ДКП. Индекс МосБиржи опустился в район 3040 пунктов, при этом лидируют в откате бумаги металлургов во главе с акциями "Трубной металлургической компании" из-за их вторичного размещения.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3040,3 пункта (-0,9%), индекс РТС - 994,23 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,8%.

Доллар вырос до 96,34 рубля (+0,19 рубля).

ПАО "Трубная металлургическая компания" (-3,8%, до 219,4 рубля) начинает вторичное публичное размещение акций на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) : основной акционер ТМК - ООО "ТМК Стил Холдинг" - в рамках SPO продаст 1,5% акций (15 млн штук). Ценовой диапазон предложения составит от 205 до 235 руб. за одну ценную бумагу, говорится в сообщении ТМК. Таким образом, объем сделки может составить 3,075-3,525 млрд руб. Сбор заявок на участие в SPO пройдет с 21 по 28 сентября включительно.

После завершения SPO ТМК планирует провести дополнительную эмиссию акций по закрытой подписке в пользу основного акционера "ТМК Стил Холдинг" по цене вторичного размещения. Последний намерен приобрести весь выпуск акций, за исключением бумаг, которые будут приобретены миноритарными акционерами в рамках преимущественного права.

Также подешевели акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-2%), бумаги "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,2% и -0,9% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-1,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,9%), "Московской биржи" (-0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4% и -0,7% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%).

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", риски дальнейшего снижения рынка акций сохраняются.

"Индекс МосБиржи продолжает торговаться в боковой формации с нижней границей 3015 пунктов. В случае пробоя этого уровня и закрепления под ним волна распродаж ускорится. В таком случае следующим уровнем поддержки станет 2880-2930 пунктов. На этих значениях можно уже более уверенно набирать бумаги на покупку. В ближайшее время ситуация будет зависеть от основных "тяжеловесов", которые могут удержать индекс МосБиржи в текущих рамках. Тем не менее риски снижения сохраняются на фоне повышенной геополитической напряженности и слабости на нефтяном рынке", - полагают эксперты "БКС МИ".

Как отмечают аналитики Промсвязьбанка (MOEX: PSKB), недавний отскок рынка акций РФ вверх выглядит неуверенно, коррекционные настроения сохраняются на рынке. "Допускаем, что индекс МосБиржи может вновь протестировать локальный уровень поддержки - диапазон 3010-3025 пунктов, прохождение которого будет сигнализировать о продолжении снижения", - полагают эксперты банка.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, ФРС по итогам очередного заседания дала "умеренно жесткий" сигнал (в пользу возможного увеличения ставки до конца текущего года), вызвав продажи в рисковых активах.

На рынке акций РФ основные риски при положении индекса МосБиржи ниже сопротивления 3180 пунктов остаются "медвежьими", что предполагает возможность обновления новых локальных минимумов ниже 3000 пунктов. Из корпоративных новостей можно отметить начало SPO компании ТМК в объеме 1,5% от капитала, после чего компания намерена провести допэмиссию акций по закрытой подписке в пользу основного акционера "ТМК Стил Холдинг" по цене самого SPO.

В США в среду индексы акций снизились на 0,2-1,5% на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которая сохранила базовую процентную ставку неизменной (5,25-5,5% годовых), но дала понять, что может поднять ее еще раз в этом году.

Медианные прогнозы руководителей Федрезерва, опубликованные по итогам заседания, предполагают, что к концу 2023 года ставка составит 5,6%, к концу 2024 года - 5,1%, к концу 2025 года - 3,9%.

Точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентных ставок, - показывает, что 12 из 19 руководителей американского ЦБ ждут еще одного повышения ставки в этом году.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции по итогам заседания, что Федрезерв готов вновь поднять ставку, если это потребуется. Пауэлл также отметил, что "мягкая посадка" экономики США не является его базовым сценарием, хотя и возможна.

В Азии в четверг также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 1,4%, австралийский ASX Australia - на 1,3%, южнокорейский Kospi - на 1,8%, китайский Shanghai Composite просел на 0,8%, гонконгский Hang Seng потерял 1,3%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX просели на 0,04-0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,1-0,3%).

В пятницу итоги своего двухдневного заседания подведет Банк Японии. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагает сохранение процентной ставки центробанка на уровне -0,1%.

На нефтяном рынке цены утром в четверг снижаются третью сессию подряд, несмотря на данные о сокращении запасов топлива в США.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $92,62 за баррель (-1% и -0,9% в среду), ноябрьская цена WTI - $88,73 за баррель (-1% и -0,9% накануне).

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2,14 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Опрошенные Bloomberg аналитики прогнозировали снижение на 1,7 млн баррелей.

Резервы нефти на терминале в Кушинге упали на 2,1 млн баррелей. Тем временем стратегический нефтяной резерв США (SPR) пополнился на 600 тыс. баррелей.

Во "втором эшелоне" на МосБирже кроме бумаг ТМК подешевели акции ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (-6,4%), ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (-5,5%), ПАО "Детский мир" (MOEX: DSKY) (-5,3%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-5,2%), "МГТС" (MOEX: MGTS) (-4,3%).

Выросли акции ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (+12,7%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+9,5%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+8%), ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (+7,7%), ПАО "Генетико" (MOEX: GECO) (+7,7%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+6,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 13,82 млрд рублей (из них 2,57 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,48 млрд рублей на бумаги "Роснефти" и 1,26 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").