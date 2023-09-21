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Главная / Мнения аналитиков / Существует вероятность подъема ставки ЦБР в октябре - ПСБ
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21 сентября 2023 года 11:54
Существует вероятность подъема ставки ЦБР в октябре - ПСБ
Существует вероятность еще одного повышения ключевой ставки Банка России по итогам заседания 27 октября 2023 года, говорится в комментарии эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Дениса Попова. "Инфляционные риски пока не снижаются. Все они в большей мере на стороне издержек (курс, бензин), которые слабо управляются ключевой ставкой. Тем не менее ЦБ РФ пытается стабилизировать курс, отстаивая неэффективность ужесточения контроля за капиталом. Если Минфин не убедит ЦБ, то можно ждать очередное повышение ставки", - отмечает аналитик. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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