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Главная / Мнения аналитиков / Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ТМК
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21 сентября 2023 года 11:28
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ТМК
"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "Трубной металлургической компании" (ТМК) с прогнозной стоимостью на уровне 403 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика Дмитрия Смолина. "Утром четверга "ТМК" объявила о вторичном размещении акций на Московской бирже: основной акционер эмитента - ООО "ТМК Стил Холдинг" (владеет 90,6% акций) - в рамках SPO продаст 1,5% акций (15 млн штук). Ценовой диапазон предложения - от 205 до 235 рублей за одну бумагу (итоговую цену акции в рамках предложения установят не позднее 29 сентября). Объем сделки может составить 3,1-3,5 млрд руб., все вырученные средства поступят на баланс компании, отмечает эксперт. - Сейчас у "ТМК" в свободном обращении 9,4% акций, и SPO позволит увеличить free float до 10,9%. Рост выше 10%, на наш взгляд, приведет к переводу акций из второго котировального списка Мосбиржи в первый, а также включению акций в базу расчета индексов Мосбиржи в среднесрочной перспективе и притоку новых инвесторов. Мы считаем интересным участие в SPO "ТМК" и ожидаем цену размещения ближе к верхней границе установленного диапазона. Подтверждаем рейтинг "покупать" и целевую цену в 403 рублей". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ТМК-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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