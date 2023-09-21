Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ТМК

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "Трубной металлургической компании" (ТМК) с прогнозной стоимостью на уровне 403 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика Дмитрия Смолина.

"Утром четверга "ТМК" объявила о вторичном размещении акций на Московской бирже: основной акционер эмитента - ООО "ТМК Стил Холдинг" (владеет 90,6% акций) - в рамках SPO продаст 1,5% акций (15 млн штук). Ценовой диапазон предложения - от 205 до 235 рублей за одну бумагу (итоговую цену акции в рамках предложения установят не позднее 29 сентября). Объем сделки может составить 3,1-3,5 млрд руб., все вырученные средства поступят на баланс компании, отмечает эксперт. - Сейчас у "ТМК" в свободном обращении 9,4% акций, и SPO позволит увеличить free float до 10,9%. Рост выше 10%, на наш взгляд, приведет к переводу акций из второго котировального списка Мосбиржи в первый, а также включению акций в базу расчета индексов Мосбиржи в среднесрочной перспективе и притоку новых инвесторов. Мы считаем интересным участие в SPO "ТМК" и ожидаем цену размещения ближе к верхней границе установленного диапазона. Подтверждаем рейтинг "покупать" и целевую цену в 403 рублей".

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