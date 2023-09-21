Цены рублевых корпбондов в четверг могут слегка снизиться под давлением негативных внешних и внутренних факторов

Москва. 21 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг могут слегка снизиться под давлением негативных внешних и внутренних факторов, в том числе повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 13% годовых на заседании 15 сентября и достаточно "жестких" сигналов регулятора относительно дальнейшей ДКП, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы снизились в среду на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которая сохранила базовую процентную ставку неизменной, но дала понять, что может поднять ее еще раз в этом году. ФРС оставила ставку на уровне 5,25-5,5% годовых - максимальном за 22 года. Медианные прогнозы руководителей Федрезерва, опубликованные по итогам заседания, предполагают, что к концу 2023 года ставка составит 5,6%, к концу 2024 года - 5,1%, к концу 2025 года - 3,9%.

Точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков (ФРБ) в отношении процентных ставок, - показывает, что 12 из 19 руководителей американского ЦБ ждут еще одного повышения ставки в этом году. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что Федрезерв готов вновь поднять ставку, если это потребуется. Пауэлл также отметил, что "мягкая посадка" экономики США не является его базовым сценарием, хотя и возможна.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в четверг после решения ФРС США о сохранении процентной ставки на прежнем уровне. Между тем в пятницу итоги своего двухдневного заседания подведет Банк Японии. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагает сохранение процентной ставки центробанка на уровне -0,1% годовых. Значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов опустилось на 1,37%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:41 мск уменьшился на 0,56%, гонконгский Hang Seng - на 1,2%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:36 мск снизился на 1,61%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял с открытия рынка 1,41%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться утром в четверг, демонстрируя негативную динамику третью сессию подряд несмотря на данные о сокращении запасов топлива в США. Цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $92,83 за баррель, что на 0,75% ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты подешевели на 0,9% - до $93,53 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени снизились на 0,78% и составили $88,96 за баррель. По итогам прошлой сессии они упали на 0,9% - до $89,66 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2,14 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Опрошенные Bloomberg аналитики прогнозировали снижение на 1,7 млн баррелей. Тем временем товарные запасы бензина стали меньше на 831 тыс. баррелей, дистиллятов - уменьшились на 2,87 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 1,1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1,05 млн баррелей. Резервы нефти на терминале в Кушинге упали на 2,1 млн баррелей. Тем временем стратегический нефтяной резерв США (SPR) пополнился на 600 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 20 сентября снизилась в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 6,155 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,909 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду снизился на 0,06% и составил 106,67 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,04%, опустившись до 857,89 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Почта России-001Р-10" (-1,05%), "АФК Система-1Р-24" (-0,86%) и "Почта России БО-002P-03" (-0,68%), а в лидерах повышения - облигации "Эталон-Финанс-П03" (+0,45%), "Ростелеком-002P-06R" (MOEX: RTKM) (+0,32%) и "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-01" (+0,27%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Бизнес альянс" установило ставку 1-3-го купонов 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом не более 500 млн рублей в размере 16,5% годовых. Купоны по выпуску будут квартальными и фиксированными. Ставка 4-го купона составит 16% годовых, 5-го - 15,5% годовых, 6-го - 15% годовых, 7-го - 14,5% годовых, 8-го - 14% годовых, 9-12-го купонов - 13,5% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 20 сентября. Техразмещение запланировано на 21 сентября.

Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (ГК "Автодор") установила финальный ориентир ставки 1-го купона годовых облигаций серии БО-006Р-01 объемом 15 млрд рублей на уровне 14,11% годовых. Длительность 1-го купона составит 122 дня, 2-го купона - 74 дня, 3-4-го - 84 дня. По займу будет предусмотрен call-опцион в дату окончания 2-го купонного периода (апрель 2024 года). Сбор заявок на выпуск прошел 20 сентября. Техразмещение запланировано на 22 сентября.

Коллекторское агентство "АйДи Коллект" 25 сентября планирует начать размещение выпуска 3-летних облигаций серии 04 объемом 600 млн рублей. Датой окончания размещения станет 180-й день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. Бонды будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

ООО "Альфа Дон Транс" (Воронежская область, город Павловск) 26 сентября начнет размещение дебютного 4-летнего выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей. По выпуску будет предусмотрена амортизация: в даты окончания 8-15-го купонов будет погашено по 10% от номинальной стоимости, еще 20% от номинала будет погашено в дату окончания 16-го купона. Эмиссия будет размещена в рамках программы облигаций компании серии 001P объемом до 2 млрд рублей. В рамках 15-летней программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Ранее компания на долговой рынок не выходила.

ООО "Плаза-телеком" 27 сентября начнет размещение 3-летних дебютных облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 17,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. По выпуску будет предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 4-го и 8-го купонов. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

Девелопер "Джи-групп" 28 сентября с 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на выпуск 3-летних облигаций серии 002Р-03 объемом не менее 2,5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 16% годовых, что соответствует доходности к погашению 16,99% годовых. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату выплаты 6-го купона будет погашено 10% от номинальной стоимости бондов, в даты выплаты 7-12 купонов - по 15% от номинала.

ПАО "Селигдар" (MOEX: SELG) перенесло с 3 на 10 октября сбор заявок на второй выпуск облигаций с номиналом в золоте серии GOLD02. Книга будет открыта с 11:00 до 16:00 мск. Ориентир ставки 1-го купона - 5,5% годовых. Номинальная стоимость каждой облигации, рассматриваемая в качестве условной денежной единицы, составляет 1 грамм золота. Срок обращения выпуска составит 6,23 года (2275 дней). По займу будет предусмотрена амортизация: в даты выплаты 11-12-го и 15-16-го купонов будет погашено по 10% от номинальной стоимости, в даты выплаты 22-25-го купонов - по 15% от номинала. Купоны квартальные. Техразмещение займа запланировано на 13 октября.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 57-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 19,25% годовых. Размещение 10-летних облигаций номинальным объемом 300 млн рублей началось 15 марта 2019 года и закончилось в сентябре 2019 года. Купоны по выпуску выплачиваются ежемесячно. Ставка 1-го купона была установлена в размере 14% годовых. Ставки последующих купонов привязаны к ключевой ставке ЦБ РФ и рассчитываются по формуле. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.

ООО "Татнефтехим" установило ставки 13-18-го купонов 5-летних облигаций серии 001-P-01 объемом 300 млн рублей на уровне 15% годовых. Компания завершила размещение выпуска в декабре 2021 года по ставке 11% годовых.

ООО "Брайт финанс" (Екатеринбург) установило ставку 19-го купона по облигациям серии БО-П01 на уровне 18% годовых. Ставки 17-24-го купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купона, плюс 5%. Размещение 10-летних бумаг объемом 220 млн рублей завершилось в июне 2019 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,75% годовых, текущего купона - 12,5% годовых, купоны квартальные. Мосбиржа 9 ноября 2018 года зарегистрировала программу облигаций компании серии 001Р объемом до 1,5 млрд рублей. Срок действия программы - 30 лет. В рамках программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.

МФК "Быстроденьги" установила ставку 18-го купона выпуска облигаций серии 001P-01 на уровне 18% годовых. Компания завершила размещение 3-летнего выпуска номинальным объемом 150 млн рублей в июле 2022 года, реализовав 88% займа на 132,085 млн рублей. Бонды размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Ставка 5-36-го купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. Купоны ежемесячные.

ООО "Сибирский комбинат хлебопродуктов" ("Сибирский КХП", Омская область) установило ставку 16-го купона 5-летних облигаций серии 001P-01 на уровне 17,75% годовых. Компания завершила размещение выпуска объемом 100 млн рублей в феврале 2020 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11% годовых. Ставка 2-20-го купонов определяется как сумма ключевой ставки Банка России (действующей в последний рабочий день, предшествующий началу купонного периода), и 4,75%. Купоны квартальные. Выпуск размещался в рамках программы облигаций серии 001Р объемом 1 млрд рублей. В рамках 15-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 15 лет.