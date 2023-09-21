"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "продавать" для акций "АЛРОСА" в связи с затяжным слабым спросом на ювелирных рынках США и Китая, сообщается в обзоре аналитиков.

"По запросу индийского Совета по поддержке экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC) эмитент приостановил распределение необработанных алмазов на сентябрь и октябрь из-за низкого спроса. Пауза в продажах соответствует стратегии Price over Volume (приоритет цены над объемами продаж) для поддержания цен на алмазы в ближайшие год-два, но отражает затяжную (более полутора лет) коррекцию спроса на рынках бриллиантов и затоваривание огранщиков. Это заметно ударит по результатам компании во II полугодии 2023 года через слабые объемы и отток оборотного капитала и лишь частично будет компенсировано реакцией цен", - указывают эксперты.

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