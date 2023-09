Нефть дешевеет третью сессию подряд

Фондовые индексы США упали на итогах заседания ФРС в среду. Индексы крупнейших стран АТР снижаются в четверг. Цены на нефть продолжают снижаться утром в четверг.

Американские фондовые индексы снизились в среду на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которая сохранила базовую процентную ставку неизменной, но дала понять, что может поднять ее еще раз в этом году.

ФРС оставила ставку на уровне 5,25-5,5% годовых - максимальном за 22 года. Медианные прогнозы руководителей Федрезерва, опубликованные по итогам заседания, предполагают, что к концу 2023 года ставка составит 5,6%, к концу 2024 года - 5,1%, к концу 2025 года - 3,9%.

Точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков (ФРБ) в отношении процентных ставок, - показывает, что 12 из 19 руководителей американского ЦБ ждут еще одного повышения ставки в этом году.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что Федрезерв готов вновь поднять ставку, если это потребуется. Пауэлл также отметил, что "мягкая посадка" экономики США не является его базовым сценарием, хотя и возможна.

Тон заявления ФРС по итогам заседания был более "ястребиным", чем ожидалось, считает аналитик Goldman Sachs Asset Management Александра Уилсон-Элизондо.

"Поскольку предпринятое ранее ужесточение политики еще не оказало своего влияния в полной мере, ФРС может занять выжидательную позицию, отсюда и пауза", - приводит ее слова Market Watch.

Однако основной риск для Федрезерва заключается в том, что инвесторы могут усомниться в его приверженности борьбе с инфляцией, поэтому ФРС дает "ястребиные" сигналы, говорит эксперт.

Акции Intel Corp. (SPB: INTC) стали лидером падения среди компонентов Dow Jones в среду, подешевев на 4,5%.

Nasdaq Composite резко снизился вслед за котировками бумаг Tesla (SPB: TSLA) Inc. (-1,5%), Netflix Inc. (SPB: NFLX) (-2,5%), Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) (-1,7%), Alphabet Inc. (SPB: GOOG) (-3,1%).

Стоимость акций оператора сервиса доставки продуктов Instacart упала на 10,7% по итогам вторых торгов после IPO. На дебютных торгах во вторник они подорожали на 12%.

Бумаги производителя маркетингового программного обеспечения Klaviyo Inc., дебютировавшего на Нью-Йоркской фондовой бирже в среду, выросли в цене на 9,2% к закрытию рынка.

Акции Coty Inc. (SPB: COTY) подорожали на 4,5% по итогам торгов. Компания, являющаяся одним из крупнейших мировых производителей косметики и парфюмерии, повысила прогнозы сопоставимых продаж на первое финансовое полугодие и весь 2024 финансовый год, отметив высокий потребительский спрос.

Цена бумаг Pinterest Inc. (SPB: PINS) поднялась на 3,1% благодаря прогнозируемому руководством компании ускорению темпов роста выручки. Среднегодовые темпы повышения продаж в следующие 3-5 лет составят 15-19%, ожидают в компании. Прогноз роста продаж на третий квартал текущего года составлял 8-9%.

Акции Hewlett Packard Enterprise (SPB: HPE) Co. (HP Enterprise) прибавили в цене 0,2% по итогам торгов. Днем ранее главный исполнительный директор компании Антонио Нери объявил об изменении операционной модели HP Enterprise, в том числе, создании облачного подразделения Hybrid Cloud.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в среду снизился на 76,85 пункта (0,22%) и составил 34440,88 пункта.

Standard & Poor''s 500 опустился на 41,75 пункта (0,94%) - до 4402,2 пункта.

Nasdaq Composite упал на 209,06 пункта (1,53%) и составил 13469,13 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в ходе торгов в четверг после решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о сохранении процентной ставки на прежнем уровне.

ФРС накануне оставила ставку на уровне 5,25-5,5% годовых - максимальном за 22 года. Медианные прогнозы руководителей Федрезерва, опубликованные по итогам сентябрьского заседания, предполагают, что к концу 2023 года ставка составит 5,6%, к концу 2024 года - 5,1%, к концу 2025 года - 3,9%.

Точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентных ставок, - показывает, что 12 из 19 руководителей американского ЦБ ждут еще одного повышения ставки в этом году.

Между тем в пятницу итоги своего двухдневного заседания подведет Банк Японии. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагает сохранение процентной ставки центробанка на уровне -0,1%.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:35 мск опустилось на 1,34%.

Существенно снижение демонстрируют котировки акций технологических компаний, в том числе SoftBank Group - на 2,9%, Keyence - на 3,5%, Tokyo Electron - на 1%, Advantest - на 2,7%.

При этом бумаги Mitsubishi UFJ прибавляют в цене 1,6%, Kawasaki Kisen - 0,8%, Nippon Steel - 0,5%.

Капитализация Toshiba повышается на 0,2% после новостей о том, что около 79% ее акционеров представили свои бумаги к выкупу в рамках тендерного предложения структуры фонда прямых инвестиций Japan Industrial Partners по цене 4620 иен ($31,14) за штуку. В результате успеха предложения акции промышленного конгломерата будут сняты с торгов на биржах в Токио и Нагое.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:41 мск уменьшился на 0,56%, гонконгский Hang Seng - на 1,2%.

Среди компонентов Hang Seng заметно дешевеют бумаги компаний, связанных с сектором здравоохранения, включая Alibaba (SPB: BABA) Health Information Technology (-4,9%), JD Health International (-3,3%), Wuxi Biologics (Cayman) Inc. (-3,2%) и Sino Biopharmaceutical (SPB: 1177) (-3,1%).

Вместе с тем рыночная стоимость China Mobile (SPB: CHL) (SPB: 941) растет на 1,2%, ENN Energy Holdings - на 0,8%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:36 мск снизился на 1,61%.

Котировки акций Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, опустились на 0,9%, авиакомпании Korean Air Lines - на 0,7%, сталелитейной Posco - на 2,4%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял с открытия рынка 1,41%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снижается на 1,4% и 1,1% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться утром в четверг, демонстрируя негативную динамику третью сессию подряд несмотря на данные о сокращении запасов топлива в США.

Цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:09 мск составляет $92,86 за баррель, что на $0,67 (0,72%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты подешевели на $0,81 (0,9%) - до $93,53 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,68 (0,76%) и составили $88,98 за баррель. По итогам прошлой сессии они упали на $0,82 (0,9%) - до $89,66 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2,14 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Опрошенные Bloomberg аналитики прогнозировали снижение на 1,7 млн баррелей.

Тем временем товарные запасы бензина стали меньше на 831 тыс. баррелей, дистиллятов - уменьшились на 2,87 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 1,1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1,05 млн баррелей.

Резервы нефти на терминале в Кушинге упали на 2,1 млн баррелей. Тем временем стратегический нефтяной резерв США (SPR) пополнился на 600 тыс. баррелей.

"Мы действительно считаем, что некоторая консолидация является оправданной перед следующим рывком вверх", - сказал управляющий партнер Tyche Capital Advisors Тарик Захир в интервью MarketWatch.

С учетом сокращения нефтедобычи Россией и Саудовской Аравией до конца года, рост котировок Brent до $100 за баррель является вопросом времени, добавил он.

По мнению Захира, "росту цен на нефть могут помешать высокие цены на нефть, поскольку они окажут давление на спрос".