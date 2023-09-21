Возможно возвращение оптимизма на рынок нефти в начале следующей недели - БКС Экспресс

Текущая коррекция нефтяных цен может оказаться краткосрочной, возможно возвращение оптимизма на рынок нефти в начале следующей недели, говорится в обзоре эксперта БКС Экспресс Игоря Галактионова.

"Цены на нефть корректировались на торгах в среду на фоне очередного заседания ФРС США. Поддержку оказывали позитивные данные по запасам от EIA, которые демонстрируют сильный спрос. По большей части снижение имеет спекулятивный эффект: участники рынка фиксировали прибыль после ралли, предпочитая сокращать риски на фоне исчерпания позитивных катализаторов и возможных сюрпризов от регулятора США. Между тем ФРС не стала отклоняться от прежней риторики, высказываясь максимально неопределенно по поводу сложившейся ситуации и давая надежду на завершение цикла ужесточения тем, кому она нужна, - пишет аналитик. - Умеренно позитивный эффект ФРС в сочетании с сокращением топливных запасов в США дает повод ожидать, что коррекция по нефти окажется скоротечной и инструмент может вновь вернуться к росту. На текущей неделе перед выходными активные покупки маловероятны, но уже в понедельник оптимизм вновь может вернуться на рынок".

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