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20 сентября 2023 года 19:45

Рубль завершил торги в среду ростом благодаря новостям о возможном введении ряда мер валютного контроля

Москва. 20 сентября. Доллар США, евро и китайский юань умеренно снизились по итогам валютных торгов в среду; рубль укрепился благодаря как заявлениям замминистра финансов Алексея Моисеева о том, что власти РФ рассматривают возможность введения ряда мер валютного контроля, так и увеличенным объемам продаж валюты Центробанком (на сумму 21,4 млрд рублей в день до конца этой недели).

Курс доллара США составил 96,15 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 69 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 103,025 руб./EUR1, подешевев на 20 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 47 копеек - до 99,24 рубля. Курс китайского юаня ослаб на 10 копеек - до 13,161 рубля.

Власти РФ рассматривают возможность введения ряда мер валютного контроля, позволяющих ограничить отток капитала через дружественные страны, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

"У нас были введены достаточно серьезные меры валютного контроля в начале 2022 года, которые затем в течение лета 2022 года, когда рубль укрепился, поэтапно были смягчены. В настоящий момент разработаны и рассматривается целый ряд мероприятий, направленных на восстановление ряда мер валютного контроля. Не хотел бы их сейчас называть, поскольку меры еще обсуждаются, и пока не ясно, какие из них будут в итоге реализованы, и которые позволили бы на временной основе - понятно, что долгосрочно курс рубля зависит от макроэкономических факторов, о которых говорил Алексей Борисович (Заботкин, зампред ЦБ - ИФ) - ну а временные колебания валютный контроль в состоянии сдерживать", - сказал он на расширенном заседании комитета Госдумы по финрынкам.

"Соответственно, направлены эти меры (...) в первую очередь на отток капитала, который сейчас идет через дружественные страны. К сожалению, там в ситуации, когда отток через недружественные страны в недружественных валютах существенно затруднен, отток капитала через дружественные страны и при чем в рублях - мы отчасти оказались заложниками собственной политики по продвижению использования рубля в международных расчетах - приводит к тому, что те, кто занимается не расчетами, а конкретно выводом капитала, пользуются вот этим льготным режимом работы с дружественными странами в рублях", - сказал замминистра.

По его словам, Минфин подготовил ряд предложений по этому поводу, они сейчас обсуждаются. "Надеюсь, в скором времени мы сможем объявить широкой общественности об этих решениях, которые были приняты, будут эти меры вводиться или нет", - отметил Моисеев.

В свою очередь зампред ЦБ Алексей Заботкин в очередной раз отметил, что Банк России против введения новых ограничений. "В целом мы усиление ограничений на движение капитала не поддерживаем. Считаем, что те ограничения, которые сохраняются, они сохраняются исключительно в логике симметричности действий в отношении тех ограничений, которые наложены на нас (другими странами - ИФ) в рамках санкций", - сказал он.

Цены на нефть сократили темпы снижения в среду вечером после публикации данных об изменении запасов топлива в Соединенных Штатах за прошлую неделю. Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск подешевели на 0,45% - до $93,92 за баррель. Котировки октябрьских фьючерсов на WTI, торги которыми завершаются в среду, на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени опустились всего на 0,11% - до $91,1 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,14 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Опрошенные Bloomberg аналитики прогнозировали снижение на 1,7 млн баррелей. Тем временем товарные запасы бензина снизились на 831 тыс. баррелей, дистиллятов - уменьшились на 2,87 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 1,1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1,05 млн баррелей.

Глобальные инвесторы находятся в ожидании подведения итогов сентябрьской встречи руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое состоится в среду в 21:00 мск. Начало пресс-конференции главы американского ЦБ Джерома Пауэлла запланировано на 21:30 мск. Эксперты Уолл-стрит практически уверены в том, что американский регулятор по итогам этого заседания оставит процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых - максимальном за 22 года.

В то же время трейдеры не ждут от ФРС и Пауэлла сигналов о том, что регулятор завершил цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Инфляция в США по-прежнему превышает целевой показатель Федрезерва в 2% и ускорялась в последние два месяца, а ситуация в экономике в целом остается стабильной, поэтому эксперты ждут, что Пауэлл оставит открытой возможность дальнейшего повышения ставки.

Доходность гособлигаций США накануне выросла до 16-летних максимумов. У десятилетних госбумаг показатель в ходе торгов во вторник поднимался до 4,37% годовых, у пятилетних - до 4,52% годовых. Это самые высокие уровни с начала ноября 2007 года. Скачок доходностей указывает на ожидания трейдеров, что глава Федрезерва Пауэлл подаст сигнал о готовности ЦБ сохранять процентные ставки на высоком уровне продолжительный период времени. Вместе с тем в ходе торгов 20 сентября рынок US Treasuries пытается скорректироваться: доходность десятилетних гособлигаций США снизилась в среду до 4,32% годовых, пятилетних - до 4,47% годовых.

"На торгах в среду российский рубль укрепился к основным мировым валютам. Цена на нефть после очередного обновления максимума с ноября 2022 года во вторник, когда ноябрьский фьючерс на Brent на бирже ICE подходил вплотную к уровню $96 за баррель, в среду в моменте снижалась, опускаясь ниже $93 баррель, но ближе к вечеру отыграла большую часть дневных потерь. На динамику нацвалюты и сырья сегодня вечером могут повлиять результаты сентябрьского заседания ФРС США. Хотя сомнений в том, что американский регулятор сохранит ставку в текущем диапазоне 5,25-5,5% годовых, судя по динамике фьючерсов, практически нет, важным для рынков фактором может оказаться риторика Джерома Пауэлла и сигналы регулятора относительно дальнейших действий", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов.

По словам аналитика консультационно-аналитического центра компании "Финам" Максима Пухова, "на слабость рубля обратил внимание президент РФ Владимир Путин и попросил не откладывать меры по его укреплению. Об этом президент заявил во время совещания по проекту федерального бюджета на 2024-2026 годы. Глава государства поручил правительству и центробанку своевременно и согласованно принять меры по укреплению национальной валюты. Однако многие участники рынка считают, что при сохранении текущей денежно-кредитной политики курс нацвалюты будет терять примерно по 2% в месяц и во втором квартале 2024 года доллар достигнет отметки 110 руб./$1. Спасти ситуацию может только введение 100%-ной репатриации валютной выручки. В этом случае курс рубля может вырасти до комфортного для бюджета уровня 80-90 руб./$1".

"С середины сентября на внутреннем валютном рынке наблюдается достаточно стабильная обстановка. За последние дни диапазон движения пары "доллар/рубль" был относительно небольшим. Мы полагаем, что с приближением пика налоговых платежей сентября рубль не сумеет продемонстрировать заметное укрепление, однако увеличение предложения валюты позволит поддержать относительную стабильность на рынке", - считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 21 сентября на 39,36 копейки, до 96,6172 руб./$1, и увеличил курс евро на 44,88 копейки, до 103,3699 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду вырос на 42,4 копейки по отношению к вторнику и составил 96,6141 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 34,9 копейки и составил 96,6004 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 656,361 млн, из которых $386,469 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 269,892 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" 20 сентября увеличился на 43,84 копейки, до 103,3472 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" прибавил 40,25 копейки, поднявшись до 103,3584 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR593,927 млн, из которых EUR131,839 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR462,088 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Краткосрочные ставки межбанковского кредитного рынка снизились во вторник относительно предыдущего торгового дня, в то время как среднесрочные процентные ставки МБК 20 сентября немного подросли. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 19 сентября снизилась на 15 базисных пунктов - до 12,55% годовых. Вместе с тем срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в среду относительно вторника на 2 базисных пункта - до 12,07% годовых, на 3 месяца - повысилась на 6 базисных пунктов, до 9,57% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 3 базисных пункта, до 8,51% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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