Котировки евробондов РФ в среду вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на рост цен UST

Москва. 20 сентября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на ценовой отскок американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились за день.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 66,32% от номинала (доходность - 9,32% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году не продемонстрировали яркой динамики, их котировки остались на уровне предыдущего дня - 68,15% от номинала (доходность не изменилась и составила 9,22% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 5 базисных пунктов); цена самого "длинного" выпуска евробондов РФ с погашением в 2047 году также не изменилась по отношению к предыдущему дню, составив 34,63% от номинала (доходность - 15,46% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за день всего на 2 базисных пункта - до 55,36% от номинала (их доходность прибавила 1 базисный пункт - до 29,57% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 52,58% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта и составила 23,56% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели за день на 3 базисных пункта - до 49,94% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта, составив 18,76% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась на 16 базисных пунктов, составив 65,25% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 20 сентября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют в среду умеренный рост в ожидании подведения итогов сентябрьской встречи руководства Федеральной резервной системы (ФРС), которое состоится чуть позже в среду (в 21:00 мск). Начало пресс-конференции главы ЦБ Джерома Пауэлла запланировано на 21:30 мск.

Эксперты Уолл-стрит практически уверены в том, что американский регулятор по итогам этого заседания оставит процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых - максимальном за 22 года. В то же время трейдеры не ждут от ФРС и Пауэлла сигналов о том, что регулятор завершил цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Инфляция в США по-прежнему превышает целевой показатель Федрезерва в 2% и ускорялась в последние два месяца, а ситуация в экономике в целом остается стабильной, поэтому эксперты ждут, что Пауэлл оставит открытой возможность дальнейшего повышения ставки.

Доходность гособлигаций США накануне выросла до 16-летних максимумов. У десятилетних госбумаг показатель в ходе торгов во вторник поднимался до 4,37% годовых, у пятилетних - до 4,52% годовых. Это самые высокие уровни с начала ноября 2007 года. Скачок доходностей указывает на ожидания трейдеров, что глава Федрезерва Пауэлл подаст сигнал о готовности ЦБ сохранять процентные ставки на высоком уровне продолжительный период времени. Вместе с тем в ходе торгов 20 сентября рынок US Treasuries пытается скорректироваться: доходность десятилетних гособлигаций США снизилась в среду до 4,32% годовых, пятилетних - до 4,47% годовых.