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Главная / Мнения аналитиков / Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 94,06-96,7 руб./$1 в краткосрочной перспективе - РСХБ
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20 сентября 2023 года 18:59
Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 94,06-96,7 руб./$1 в краткосрочной перспективе - РСХБ
Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит 94,06-96,7 руб./$1 в краткосрочной перспективе, полагает начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка (РСХБ) Александр Фетисов. "Валютный рынок за последние пять торговых сессий демонстрирует высокую степень стабильности на фоне остальных сегментов финансового рынка, - пишет эксперт. - Вместе с повышением ключевой ставки до 13% и прогнозами по вероятному дальнейшему ужесточению, снизилась и волатильность торгов и количество ставок на дальнейшее существенное ослабление рубля. В то же время два весьма существенных фактора - рекордно высокие цены на нефть, в частности, на "российскую смесь", а также анонсированные повышенные продажи со стороны ЦБ в рамках "зеркалирования" операций Минфина пока что не оказали существенного влияния на курс рубля". Аналитик допускает, что в моменте укрепление рубля сдерживается ослаблением офшорного юаня по отношению в доллару на форекс, что сглаживает эффект от продажи повышенного объема юаней со стороны Банка России на внутреннем рынке. "Дальнейшая динамика валютных пар будет также определяться итогами сегодняшнего заседания ФРС, - считает Фетисов. - Если пауза в значительной степени отражена в динамике индекса доллара, то очень вероятное ужесточение риторики и изменение прогнозов со стороны ФРС в худшую сторону может вновь привести к росту индекса доллара и повышенному, хотя и косвенному, давлению на рубль. Поддерживающий краткосрочный фактор - приближение "налогового" периода. Краткосрочный прогноз по паре рубль/доллар составляет 94,06- 96,7, по паре рубль/юань 12,92-13,22". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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