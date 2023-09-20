Рубль не сумеет продемонстрировать явное укрепление с приближением налоговых платежей - "Велес Капитал"

Рубль не сумеет продемонстрировать явное укрепление с приближением периода налоговых платежей, считает начальник отдела банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Эксперт отмечает, с середины сентября на валютном рынке наблюдается достаточно стабильная обстановка. "За последние дни диапазон движения пары доллар/рубль был относительно небольшим, а сегодня сузился до минимального уровня, - констатирует Кравченко. - Так, еще в утренние часы пара поднималась до 96,9 руб./$1, что оказалось максимумом за день. Минимальной точкой оказалась отметка 96,4 руб./$1, которая была достигнута в середине дня. Мы полагаем, что с приближением налоговых платежей рубль не сумеет продемонстрировать явное укрепление, однако увеличение предложения валюты позволит поддержать относительную стабильность на рынке".

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