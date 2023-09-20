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Главная / Мнения аналитиков / Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Workday с прогнозной ценой $270
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20 сентября 2023 года 18:01
Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Workday с прогнозной ценой $270
Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Workday Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $270 за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестиционной компании Алмаса Альмаганбетова. "Компания отчиталась о сильных результатах по итогам II квартала 2024 финансового года (апрель-июль 2023 года), превзойдя собственные прогнозы и ожидания рынка благодаря увеличенному темпу роста выручки и оптимизации определенных расходов. В текущем квартале эмитент ожидает влияние макроэкономической нестабильности на спрос клиентов, а также снижение темпов роста, что находится в рамках прогноза рынка, - указывает эксперт в материале. - Мы оцениваем отчет Workday положительно. Считаем, что текущая цена акций компании имеет потенциал роста. Наша целевая цена - $270 за штуку, рекомендация - "покупать". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-WORKDAY-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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