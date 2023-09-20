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Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Intel
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20 сентября 2023 года 16:11
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Intel
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Intel Corp., сообщается в обзоре аналитиков. "Котировки акций Intel упали во вторник на 4% после сообщения менеджмента о том, что у компании в ближайшие два квартала сохранится большой запас чипов для дата-центров на складах, несмотря на большую востребованность центров обработки данных. Мы считаем, что новость уже заложена в цене бумаг и котировки должны восстановиться", - отмечают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-INTEL-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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