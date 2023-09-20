Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Intel

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Intel Corp., сообщается в обзоре аналитиков.

"Котировки акций Intel упали во вторник на 4% после сообщения менеджмента о том, что у компании в ближайшие два квартала сохранится большой запас чипов для дата-центров на складах, несмотря на большую востребованность центров обработки данных. Мы считаем, что новость уже заложена в цене бумаг и котировки должны восстановиться", - отмечают эксперты.

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