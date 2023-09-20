"Тинькофф Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций АЛРОСА

"Тинькофф Инвестиции" сохраняют осторожную оценку перспектив цены акций "АЛРОСА", сообщается в комментарии аналитика Александра Алексеевского.

"Эмитент приостановит продажи алмазов на два месяца из-за низкого спроса. Это случилось на фоне информации о возможном запрете ввоза драгоценных металлов в будущих санкциях от ЕС. Решение во многом продиктовано снижением цен на алмазы, которое наблюдается практически с начала 2022 года. Можно ожидать схожих мер и от других крупных игроков отрасли, что позволит не допустить дальнейшее сильное снижение цен на алмазы. Есть риски продления данных мер от "АЛРОСА" на более продолжительный период или же по истечению двух месяцев продажи компании будут находиться на пониженных уровнях. На этом фоне сохраняем осторожный взгляд на акции", - пишет эксперт.

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