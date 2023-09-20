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Главная / Мнения аналитиков / "Тинькофф Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций АЛРОСА
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20 сентября 2023 года 15:17
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций АЛРОСА
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют осторожную оценку перспектив цены акций "АЛРОСА", сообщается в комментарии аналитика Александра Алексеевского. "Эмитент приостановит продажи алмазов на два месяца из-за низкого спроса. Это случилось на фоне информации о возможном запрете ввоза драгоценных металлов в будущих санкциях от ЕС. Решение во многом продиктовано снижением цен на алмазы, которое наблюдается практически с начала 2022 года. Можно ожидать схожих мер и от других крупных игроков отрасли, что позволит не допустить дальнейшее сильное снижение цен на алмазы. Есть риски продления данных мер от "АЛРОСА" на более продолжительный период или же по истечению двух месяцев продажи компании будут находиться на пониженных уровнях. На этом фоне сохраняем осторожный взгляд на акции", - пишет эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АЛРОСА-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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