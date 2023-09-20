Вполне вероятен рост спотовой цены газа в Европе осенью до $500/тыс. куб. м - Freedom Finance Global

Вполне вероятен рост спотовой цены газа в Европе осенью до $500/тыс. куб. м, полагает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Биржевые цены на газ в Европе продолжают рост, несмотря на увеличение выработки электроэнергии на европейских ветроэлектростанциях и заполненные почти на 90% ПХГ. На нидерландском хабе TTF биржевая цена газа сегодня выросла сразу на 5% до $430 за тысячу кубометров. Примечательно, что на такую же величину выросла биржевая цена газа в США. Основной причиной роста цены на газ в Европе называют приостановку добычи газа на крупнейшем норвежском месторождении Troll с 20 по 23 сентября из-за "технических проблем", - пишет эксперт.

Аналитик обращает внимание на предупреждение оператора месторождения Troll, норвежской госкомпании Equinor, о том, что мощности добычи газа на Troll ограничены, добыча газа на нём может в ближайшие годы поддерживаться на стабильном уровне до 36 млрд кубометров в год, но роста добычи оператор не ожидает. "Это сообщение вместе с приостановкой добычи на Troll вызвало скачок цен на газ и в Европе, и в США. На наш взгляд, цель цены на газ в Европе в $500 за тысячу кубометров этой осенью выглядит вполне реальной", - резюмирует Мильчакова.

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