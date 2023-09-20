Рынок не ожидает изменения ставки ФРС США на заседании в среду - УК "Первая"

Рынок не ожидает изменения ставки ФРС на заседании в среду, гораздо интересней будут комментарии руководства регулятора по итогам принятого решения, полагает старший аналитик УК "Первая" Артем Перминов.

"В среду ожидается заседание ФРС по диапазону базовой процентной ставки, - напоминает эксперт. - Рынок не ожидает ее изменения регулятором - согласно данным с рынка процентных фьючерсов, участники торгов оценивают вероятность сохранения диапазона ставки на текущем уровне в 99%. В пользу очередной паузы в изменении ставки говорят последние данные по инфляции в США. Таким образом, наиболее интересным будет не само заседание руководства ФРС, а его комментарии по итогам - именно они могут изменить ожидания участников рынка относительно будущих процентных ставок. В настоящий момент рынок склоняется к тому, что ставки сохранятся на текущих уровнях до конца года, однако оцениваемая вероятность их роста на 25 б.п. также не маленькая - около 35% в настоящий момент".

По мнению Перминова, любое смягчение риторики ФРС будет еще одним позитивным сигналом для ожиданий по спросу на нефть на текущий год. "По данным МЭА, с действующими ограничениями поставок ОПЕК+ дефицит на рынке нефти в августе уже составлял 1,7 млн б/с, а с текущими темпами роста спроса к концу года может увеличиться до 3 млн б/с. Это продолжает толкать нефтяные котировки вверх", - отмечает аналитик.

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