Справедливый спред для новых бондов "ЯТЭК" составит порядка 250-300 б. п. к ОФЗ - "Открытие Инвестиции"

Справедливый спред для новых 3-летних бондов "ЯТЭК" серии 001P-03 составит порядка 250-300 б. п. к ОФЗ, полагает начальник отдела анализа долгового рынка "Открытие Инвестиции" Владимир Малиновский.

"Книга заявок по облигациям "ЯТЭК" серии 001P-03 будет предварительно открыта в конце сентября - начале октября, - указывает эксперт. - Объем размещения составит не менее 5 млрд рублей. Срок обращения выпуска - 3 года, срок до оферты - 1,5 года. Купонный период - 91 день. Долговая нагрузка компании полностью представлена двумя размещенными облигационными займами, погашение одного из которых - ЯТЭК 1P-1 на 4 млрд руб. и амортизация по другому ЯТЭК 1P-2 на 1 млрд руб. приходятся на октябрь 2023 года. По всей видимости, рефинансирование данного займа и является основной целью размещения нового выпуска. Считаем, что справедливый спред для нового займа составит порядка 250-300 б. п. к ОФЗ, что на 20 сентября соответствовало доходности 14,50-15,0% годовых".

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