"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "покупать" для акций JD.com Inc. с целевой ценой HKD 255 на горизонте года, что предполагает потенциал роста 104% с текущих уровней, сообщается на портале БКС Экспресс.

"Котировки акций ритейлера заметно просели в последние кварталы, что привело к росту потенциала. В III квартале темпы роста выручки опередили прогнозы аналитиков, большинство из них сохраняют позитивный взгляд на перспективы компании", - отмечается в комментарии.

JD.com (9618) - одна из крупнейших китайских компаний в сфере интернет-торговли и логистики. Крупнейшая логистическая инфраструктура на рынке электронной коммерции Китая.

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