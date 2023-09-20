Явного сигнала на восстановление индекса Hang Seng пока нет - БКС Экспресс

Явного сигнала на восстановление индекса Hang Seng пока не прослеживается, но многие акции на китайском фондовом рынке дешевы по мультипликаторам, говорится в комментарии аналитиков БКС Экспресс.

"Индекс Гонконгской биржи Hang Seng снижается в среду на 0,6%, он остается у трехнедельных минимумов и в целом выглядит слабо. "Хуже рынка" по-прежнему держатся акции технологических компаний. В целом рынок остается во власти неопределенности с темпами восстановления экономики Китая и геополитического противостояния с США. Пока явного сигнала на восстановление по индексу не прослеживается, но многие бумаги дешевы по мультипликаторам", - указывают эксперты.

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