.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром снижается вслед за миром, индекс Мосбиржи упал к 3035п во главе с Polymetal
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в августе составила 0,28%
Рост потребительских цен в августе составил 0,28% после повышения на 0,63% в июле, сообщил Росстат. Годовая инфляция при этом ускорилась до 5,15% после 4,3% месяцем ранее. Рост потребительских цен совпал с прогнозами аналитиков
 
На следующий год приватизация крупных активов не запланирована
Продажа государством доли в крупнейших компаниях в следующем году не планируется, сообщил "Ведомостям" близкий к кабмину источник, информацию подтвердил высокопоставленный чиновник. По их словам, публичная дискуссия о необходимости приватизации...
 
Какие самые прибыльные вакансии для выпускников
СберНПФ и сервис по поиску работы и персонала "Работа.ру" выяснили, в каких сферах и отраслях экс-студентам могут предложить самые большие заработные платы (исследование есть у "Известий".). Оказалось, максимальный уровень дохода молодым...
 
Доходность по вкладам в евро стала самой высокой среди СЗКО
На рынке валютных депозитов появилось неожиданное предложение. Совкомбанк, входящий в список системно значимых кредитных организаций (СЗКО, 13 крупнейших банков) объявил о запуске годовых вкладов в евро со ставкой 1,6%, пишет "Коммерсант". По данным...
 
20 сентября 2023 года 11:45

Рынок акций РФ утром снижается вслед за миром, индекс Мосбиржи упал к 3035п во главе с Polymetal

Москва. 20 сентября. Рынок акций РФ утром в среду продолжил снижение из-за фиксации прибыли игроками на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (Brent откатилась ниже $93,5 за баррель) в преддверии итогов заседания Федрезерва США по ключевой ставке. Индекс Мосбиржи откатился в район 3035 пунктов во главе с расписками Polymetal и бумагами финансовых компаний.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 3035,55 пункта (-1,6%), индекс РТС - 990,11 пункта (-1,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 6,3%.

Доллар просел до 96,6 рубля (-0,24 рубля).

Подешевели акции Polymetal (-6,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-3,8%), TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-3,6%), бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (-3,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-3,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-3,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2% и -1,2% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,9% и -0,7% "префы"), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%).

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, внешний фон в среду негативный: нефть корректируется, Народный банк Китая воздержался от снижения ставок, индексы Азии в "минусе". Инфляция в Канаде намекает на то, что ФРС проявит осторожность и даже может удивить рынок повышением ставки или жесткой риторикой. Соответственно, внешние сигналы намекают на продолжение плавных распродаж на российском рынке.

Как отмечают аналитики Промсвязьбанка (MOEX: PSKB), диапазон 3010-3025 пунктов для индекса Мосбиржи выступает локальным уровнем поддержки, прохождение которого способно усилить коррекционные настроения.

В отличие от просадки прошлой недели, под выраженное давление подпали ключевые "голубые фишки", в частности, акции Сбербанка и "ЛУКОЙЛа" "выпали" из повышательных трендов последних месяцев. Технически рынок акций выглядит весьма уязвимо, развитию снижения способствуют высокие оценки и скудость новостного фона.

"Опасаемся, что индекс Мосбиржи, не сумев вернуться к пикам года, продолжит откат в направлении ближайшей поддержки, которая находится в районе 2980-3020 пунктов. Мы склонны оценивать текущее охлаждение рынка как естественное после бурного роста последних месяцев и носящее именно коррекционный характер. Среднесрочные перспективы экономики, хотя и несколько ухудшились ввиду повышения ключевой ставки, но как дивидендный профиль рынка остаются пока привлекательными", - считают аналитики Промсвязьбанка.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", на российском рынке акций краткосрочно снижение может продолжиться. Дополнительным фактором давления, вероятно, послужат цены на нефть, которые притормозили рост. Тем не менее, торговля в боковой формации пока продолжается, а индекс Мосбиржи стремится к нижней границе диапазона 3015-3025 пунктов. На американском рынке глобальные инвесторы вечером будут оценивать решение ФРС по ставке, а также перспективы монетарной политики регулятора. Консенсус закладывает 99%-ную вероятность удержания ключевой ставки на текущем уровне.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, на рынке акций желание продавать осталось не полностью реализованным, индекс МосБиржи вполне может уйти под психологически важную отметку 3000 пунктов.

Нефть Brent накануне превышала $95 за баррель и имела все шансы закрепиться там, чтобы открыть дорогу на $100 за баррель. Однако далее началось нисходящее движение, которое продолжается в среду. Пока это снижение можно рассматривать как сокращение длинных спекулятивных позиций перед оглашением итогов заседания ФРС США. Не исключено, что ставки ФРС могут быть подняты на 0,25 процентного пункта. Но в любом случае глава Федрезерва Джером Пауэлл вряд ли даст намеки на то, что фаза ужесточения денежно-кредитной политики завершена.

"О том, что никакой паники и серьезных проблем в экономике нет, говорит стабильная ситуация на долговом рынке. ОФЗ по-прежнему торгуются с доходностью ниже 13% годовых. Так что снижение рынка акций - это локальный вопрос, просто там давно назрела хорошая коррекция, а повышение ключевой ставки ЦБ стало лишь поводом для ее реализации", - считает эксперт.

В США во вторник индексы акций снизились на 0,2-0,3% перед подведением итогов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы и на слабых статданных.

В среду на рынках Азии также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi подрос на 0,02%, китайский индекс Shanghai Composite снизился на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,5%), в Европе динамика смешанная (индексы DAX, FTSE подросли на 0,4-0,6%, CAC 40 просел на 0,2%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы топчутся на уровне вторника).

Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых, что является рекордным минимумом. Ставка по пятилетним кредитам осталась на отметке 4,2% годовых.

Азиатский банк развития (АБР) ухудшил прогноз экономического роста в странах с развивающейся экономикой Азиатско-Тихоокеанского региона в 2023 году до 4,7% с ожидавшихся три месяца назад 4,8%. Оценка повышения ВВП в следующем году осталась на уровне 4,8%.

Аналитики АБР ожидают, что потребительские цены в этих государствах в текущем году увеличатся на 3,6% по сравнению с предыдущим прогнозом в 4,2%. Во многом это связано с низкой инфляцией в КНР, а также со стабилизацией цен на продукты питания и энергоносители. Прогноз инфляции на 2024 год составляет 3,5%.

Потребительские цены в Великобритании в августе выросли на 6,7% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 6,8% в июле. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали ускорение инфляции до 7%.

ФРС подведет итоги очередной встречи своего руководства в среду в 21:00 МСК. Начало пресс-конференции главы ЦБ Джерома Пауэлла запланировано на 21:30 МСК.

Подавляющее большинство инвесторов и аналитиков ожидает сохранения ставки Федрезервом на уровне 5,25-5,5% годовых - максимальном за 22 года. В то же время трейдеры не ждут от ФРС и Пауэлла сигналов о том, что регулятор завершил цикл ужесточения денежно-кредитной политики.

Инфляция в США по-прежнему превышает целевой показатель Федрезерва в 2% и ускорялась в последние два месяца, а ситуация в экономике в целом остается стабильной, поэтому эксперты ждут, что Пауэлл оставит открытой возможность дальнейшего повышения ставки.

На нефтяном рынке утром в среду цены снижаются после обновления накануне днем максимумов с ноября 2022 года (Brent локально поднималась вплотную к $96 за баррель).

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в среду составила $93,48 за баррель (-0,9% и -0,1% накануне), октябрьская цена WTI - $90,35 за баррель (-0,7% и -0,3% во вторник).

Срок обращения октябрьских контрактов на WTI истекает с закрытием рынка в среду. До вторника обе марки дорожали три сессии подряд.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в среду снизились акции ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-13,3%), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (-13,2%), ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (MOEX: MISB) (-12,8%), "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (-11,5% и -12,5% "префы"), ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (-11,3%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-11,2%).

Выросли акции "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+15,1%, до 74,82 рубля), ПАО "ММЦБ" (MOEX: GEMA) (+2,7%), VEON (MOEX: VEON) (+1,2%).

Акции "Детского мира" выросли на новостях об итогах buyback у миноритариев: ритейлер объявил о выкупе 58,26% акций в рамках трансформации компании в частный бизнес. Согласно сообщению, эту долю консолидировало АО "ДМФА" - одно из юрлиц "Детского мира", которое участвовало в добровольной оферте. Стоимость выкупа у миноритариев составила 71,5 руб. за акцию. Для инвесторов-нерезидентов доступна продажа акций либо на спецсчета типа "С" (с ограничением на вывод - ИФ) за те же 71,5 руб., или, минуя счета типа "С", за 60,77 руб. за бумагу, т.е. с дисконтом в 15% от базовой цены выкупа.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:00 МСК составил 22,31 млрд рублей (из них 3,99 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,47 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,67 млрд рублей на акции ВТБ).


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
20 сентября 2023 года 17:20
Минфин, скорее всего, продолжит чередовать на аукционах предложения классических ОФЗ и флоатеров - Райффайзенбанк
Минфин РФ, скорее всего, продолжит придерживаться тактики чередования на аукционах предложений классических выпусков рублевых гособлигаций и флоатеров, чтобы в целом поддерживать ликвидность рынка для всех типов бумаг, даже если спрос на классические ОФЗ останется низким, считают аналитики...    читать дальше
.
20 сентября 2023 года 16:53
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций AbbVie
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "держать" для акций фармацевтической компании AbbVie из-за конкуренции препарата Humira в США, сообщается в обзоре аналитиков. "Компания старалась диверсифицировать выручку из-за потенциальной конкуренции Humira с биоаналогами в США, но...    читать дальше
.
20 сентября 2023 года 16:31
"БКС МИ" рекомендует покупать акции Geely с прогнозной ценой HKD10,9
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") рекомендует покупать акции китайского автомобилестроительного гиганта Geely с прогнозной стоимостью на уровне 10,9 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре аналитиков. "Geely наращивает продажи в КНР и на других рынках: ожидается,...    читать дальше
.
20 сентября 2023 года 16:11
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Intel
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Intel Corp., сообщается в обзоре аналитиков. "Котировки акций Intel упали во вторник на 4% после сообщения менеджмента о том, что у компании в ближайшие два квартала сохранится большой запас чипов для дата-центров на складах,...    читать дальше
.
20 сентября 2023 года 16:05
Рубль днем в среду слегка укрепился к доллару и юаню, но немного снизился к евро на фоне его повышения на Forex
Москва. 20 сентября. Доллар США и китайский юань слегка снижаются, а курс евро немного подрастает в ходе дневных торгов на Московской бирже в среду; рубль укрепляется к бивалютной корзине и юаню благодаря высоким ценам на нефть и увеличенным объемам продаж валюты Центробанком.    читать дальше
.
20 сентября 2023 года 15:47
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Системы с целью 18,37 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции АФК "Система" с целью 18,37 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,7%, стоп-приказ: 16,45 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. "До конца 2024 года АФК...    читать дальше
.
20 сентября 2023 года 15:17
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций АЛРОСА
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют осторожную оценку перспектив цены акций "АЛРОСА", сообщается в комментарии аналитика Александра Алексеевского. "Эмитент приостановит продажи алмазов на два месяца из-за низкого спроса. Это случилось на фоне информации о возможном запрете ввоза драгоценных металлов в...    читать дальше
.
20 сентября 2023 года 14:57
Золото может подорожать в следующем году до $2200-2300/унц. - "Мои Инвестиции"
Золото может подорожать в следующем году до $2200-2300 за тройскую унцию, говорится в обзоре аналитиков телеграм-канала "Мои Инвестиции". "Полагаем, что по мере продолжения спада на глобальных рынках инвестиционный спрос на золото будет расти, что приведет к восстановлению рентабельности...    читать дальше
.
20 сентября 2023 года 14:27
Вполне вероятен рост спотовой цены газа в Европе осенью до $500/тыс. куб. м - Freedom Finance Global
Вполне вероятен рост спотовой цены газа в Европе осенью до $500/тыс. куб. м, полагает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Биржевые цены на газ в Европе продолжают рост, несмотря на увеличение выработки электроэнергии на европейских ветроэлектростанциях и заполненные почти на 90%...    читать дальше
.
20 сентября 2023 года 14:01
Рынок не ожидает изменения ставки ФРС США на заседании в среду - УК "Первая"
Рынок не ожидает изменения ставки ФРС на заседании в среду, гораздо интересней будут комментарии руководства регулятора по итогам принятого решения, полагает старший аналитик УК "Первая" Артем Перминов. "В среду ожидается заседание ФРС по диапазону базовой процентной ставки, - напоминает эксперт....    читать дальше
.
20 сентября 2023 года 13:35
Справедливый спред для новых бондов "ЯТЭК" составит порядка 250-300 б. п. к ОФЗ - "Открытие Инвестиции"
Справедливый спред для новых 3-летних бондов "ЯТЭК" серии 001P-03 составит порядка 250-300 б. п. к ОФЗ, полагает начальник отдела анализа долгового рынка "Открытие Инвестиции" Владимир Малиновский. "Книга заявок по облигациям "ЯТЭК" серии 001P-03 будет предварительно открыта в конце сентября -...    читать дальше
.
20 сентября 2023 года 13:10
Рубль показывает признаки слабости - "Финам"
Рубль показывает признаки слабости и на текущей неделе может вернуться на уровень 98-98,5 руб./$1, полагает аналитик "Финама" Максим Пухов. "На слабость рубля обратил внимание В. Путин и попросил не откладывать меры по его укреплению, - отмечает эксперт. - Об этом президент заявил во время...    читать дальше
.
20 сентября 2023 года 12:45
"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций JD.com
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "покупать" для акций JD.com Inc. с целевой ценой HKD 255 на горизонте года, что предполагает потенциал роста 104% с текущих уровней, сообщается на портале БКС Экспресс. "Котировки акций ритейлера заметно просели в последние кварталы, что...    читать дальше
.
20 сентября 2023 года 12:22
Явного сигнала на восстановление индекса Hang Seng пока нет - БКС Экспресс
Явного сигнала на восстановление индекса Hang Seng пока не прослеживается, но многие акции на китайском фондовом рынке дешевы по мультипликаторам, говорится в комментарии аналитиков БКС Экспресс. "Индекс Гонконгской биржи Hang Seng снижается в среду на 0,6%, он остается у трехнедельных минимумов и...    читать дальше
.
20 сентября 2023 года 12:02
"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Alibaba
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Alibaba Group Holding с целевой ценой 95HKD за штуку, что предполагает потенциал роста 12% с текущих уровней, сообщается на портале БКС Экспресс. "Россиянам компания известна интернет-магазином AliExpress. Российский...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.