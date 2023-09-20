Вероятно продолжение роста доходностей ОФЗ в среду - SberCIB

Вероятно продолжение роста доходностей российских гособлигаций на торгах в среду, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Доходности ОФЗ во вторник выросли в среднем на 10 б.п. вдоль всей кривой, реагируя таким образом на недавнее повышением ключевой ставки до 13% и готовность Банка России удерживать ее на высоком уровне дольше, чем предполагалось ранее. Кривая ОФЗ остается инвертированной и находится в диапазоне 11,6-12%. В среду рост доходностей российских гособлигаций, вероятно, продолжится. Дополнительное давление на котировки могут оказать предстоящие аукционы ОФЗ, если премии ко вторичному рынку вновь окажутся существенными", - указывают эксперты.

Национальная валюта, вероятно, сможет закрепиться около уровня в 96 руб./$1 в среду, поскольку поддержку ей продолжат оказывать повышенные продажи юаней ЦБ РФ, полагают в инвестбанке.

Котировки нефти марки Brent, по мнению аналитиков SberCIB, останутся в диапазоне $93-94 за баррель в течение торговой сессии среды.

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