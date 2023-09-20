Рынок акций РФ, скорее всего, продолжит снижение в ближайшее время - "Мои Инвестиции"

Соотношение растущих и снижающихся акций предполагает, что в ближайшей перспективе российский фондовый рынок, скорее всего, продолжит снижение, несмотря на высокие цены на нефть, сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Тактически инвесторам следует рассмотреть возможность фиксации прибыли или хеджирования имеющихся длинных позиций открытием "шортов" или продажей фьючерсов. Для коротких продаж мы отдаем предпочтение сектору электроэнергетики и крупнейшим по капитализации именам", - указывают эксперты.

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