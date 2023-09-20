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20 сентября 2023 года 09:46

Цены рублевых корпбондов в среду могут слегка снизиться под давлением негативных внешних и внутренних факторов

Москва. 20 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций в среду могут слегка снизиться под давлением негативных внешних и внутренних факторов, в том числе повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 13% годовых на заседании 15 сентября и достаточно "жестких" сигналов регулятора относительно дальнейшей ДКП, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Основные фондовые индексы США снизились по итогам торгов во вторник перед подведением итогов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и на слабых статданных. Число домов, строительство которых было начато в Соединенных Штатах в августе, упало на 11,3% относительно предыдущего месяца и составило минимальные с июня 2020 года 1,283 млн в пересчете на годовые темпы. Согласно пересмотренным данным, в июле количество новостроек равнялось 1,447 млн, а не 1,452 млн, как сообщалось ранее. Эксперты прогнозировали снижение показателя до 1,44 млн с прежде объявленного июльского уровня, то есть на 0,8%.

ФРС подведет итоги очередной встречи своего руководства в среду в 21:00 мск. Начало пресс-конференции главы ЦБ Джерома Пауэлла запланировано на 21:30 мск. Подавляющее большинство инвесторов и аналитиков ожидает сохранения ставки Федрезервом на уровне 5,25-5,5% годовых - максимальном за 22 года. В то же время трейдеры не ждут от ФРС и Пауэлла сигналов о том, что регулятор завершил цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Инфляция в США по-прежнему превышает целевой показатель Федрезерва в 2% и ускорялась в последние два месяца, а ситуация в экономике в целом остается стабильной, поэтому эксперты ждут, что Пауэлл оставит открытой возможность дальнейшего повышения ставки.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в среду показывают негативную динамику. Инвесторы оценивают статистические данные, а также ждут итогов заседания руководства ФРС США. Значение японского индекса Nikkei 225 опустилось по итогам торгов на 0,66%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:43 мск уменьшился на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,3%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:36 мск снизился на 0,1%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял с открытия рынка 0,6%.

Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых, что является рекордным минимумом. Ставка по пятилетним кредитам осталась на отметке 4,2% годовых. Между тем Азиатский банк развития (АБР) ухудшил прогноз экономического роста в странах с развивающейся экономикой Азиатско-Тихоокеанского региона в 2023 году до 4,7% с ожидавшихся три месяца назад 4,8%. Оценка повышения ВВП в следующем году осталась на уровне 4,8%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок продолжают падать утром в среду после снижения накануне. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $93,5 за баррель, что на 0,89% ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подешевели на 0,1% - до $94,34 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к этому времени опустились на 0,75% и составили $90,52 за баррель. По итогам прошлой сессии они снизились на 0,3% - до $91,2 за баррель. До вторника обе марки дорожали три сессии подряд.

Старший рыночный аналитик DTN Трой Винсент считает главной угрозой продолжению нефтяного ралли изменение фундаментальных показателей. "При текущих ценах пониженный спрос на импортную нефть со стороны Китая и рост экспорта его нефтепродуктов наверняка помогут сдержать это ралли в краткосрочной перспективе, - заявил Винсент сетевому изданию MarketWatch. - Если так и случится - и особенно если начнет слабеть спрос в других регионах - Саудовская Аравия может быстро поменять мнение о том, как далеко она готова зайти с добровольным сокращением добычи".

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 19 сентября выросла в 1,7 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась немного ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 7,12 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,687 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник вырос на 0,05% (в основном за счет заметного роста стоимости облигаций "Роснефть-002Р-03") и составил 106,74 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,07%, поднявшись до 858,22 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Роснефть-002Р-03" (+2,17%), "Газпром Капитал БО-001Р-03" (+0,5%) и "Почта России-001Р-10" (+0,39%), а в лидерах снижения - облигации "Металлоинвест БО-04" (-0,56%), "Ростелеком-002P-06R" (MOEX: RTKM) (-0,46%) и "Новотранс-001Р-03" (-0,35%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ВЭБ завершил размещение облигаций серии ПБО-002Р-38 с погашением 18 июля 2029 года объемом 40 млрд рублей. Купоны по выпуску будут переменными с привязкой к RUONIA. Размер ставки будет определяться по формуле: RUONIA + спред, равный 1,65%. Купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 14 сентября за час без премаркетинга.

ООО "Селлер" (бренд "Техпорт") завершило размещение 3-летних облигаций серии БО-02 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 18% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные.

Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (ГК "Автодор") завершила размещение 27-летних облигаций серии 002Р-18 объемом 1,1 млрд рублей. Выпуск размещен по закрытой подписке в пользу Минфина РФ. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12,94% годовых, купоны годовые.

ГК "Автодор" установила ставки 1-12 купонов 3-летних облигаций серии БО-005Р-04 на уровне 13,99% годовых. Компания 18 сентября провела сбор заявок на выпуск. Номинальная стоимость бондов - 1 тыс. рублей. Остальные параметры займа пока не раскрываются. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций "Автодора" серии 005Р объемом 99,85 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в августе 2022 года. Бумаги в рамках программы могут быть размещены на срок до 10 лет.

Кроме того, ГК "Автодор" 20 сентября с 11:30 до 14:30 мск проведет сбор заявок на годовые облигации серии БО-006Р-01 объемом 15 млрд рублей. Ориентир доходности - премия не более 200 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 1 год. Длительность 1-го купона составит 122 дня, 2-го купона - 74 дня, 3-4-го купонов - 84 дня. По займу будет предусмотрен call-опцион в дату окончания 2-го купонного периода (апрель 2024 года). Техразмещение запланировано на 22 сентября.

АО "Бизнес альянс" с 09:00 до 11:00 МСК 20 сентября планирует собрать заявки на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом не более 500 млн рублей. Купоны по выпуску будут фиксированными. Ориентир ставки 1-3 купонов составляет 16,5% годовых, 4-го купона - 16% годовых, 5-го купона - 15,5% годовых, 6-го купона - 15% годовых, 7-го купона - 14,5% годовых, 8-го купона - 14% годовых, 9-12 купонов - 13,5% годовых. Ориентирам соответствует доходность к погашению на уровне 15,9% годовых, купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 21 сентября.

Альфа-банк 22 сентября начнет размещение годовых облигаций серии 001Р-07 объемом 3 млрд рублей. Датой окончания размещения станет наиболее ранняя из следующих дат: 6 октября или дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13% годовых, купоны ежемесячные.

Лизинговая компания "Роделен" установила ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии 002Р-01 объемом 750 млн рублей на уровне 15,75% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению 16,95% годовых. "Роделен" 5 октября с 11:00 до 16:00 МСК планирует собрать заявки на выпуск. Предусмотрены ежемесячные купоны и оферта в декабре 2025 года. Техразмещение запланировано на 10 октября. В конце июля Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций ЛК "Роделен" серии 002P объемом 10 млрд рублей.

ПАО "Якутская топливо-энергетическая компания" (ЯТЭК) в конце сентября - начале октября планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций 001Р-03 объемом не менее 5 млрд рублей. Предусмотрены квартальные купоны и оферта через 1,5 года.

ООО "Магистраль двух столиц" установило ставку 33-го купонного периода облигаций с залоговым обеспечением серии А1 на уровне 7,3% годовых, серии А2 - на уровне 6,8% годовых. Облигации серии А1 на 7,5 млрд рублей были размещены в мае 2015 года, серии А2 на 5,5 млрд рублей - в мае 2016 года сроком на 15 лет.

Банк "Зенит" (MOEX: ZENT) установил ставку 18-го купона облигаций серии БО-09 в размере 0,1% годовых. Банк разместил 10-летние биржевые облигации на 5 млрд рублей в апреле 2015 года. Бонды имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего купона также равна 0,1% годовых. По выпуску 2 октября предстоит исполнение оферты.

АО "Почта России" приобрело в рамках оферты 4 млн 384,114 тыс. облигаций серии БО-03 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 87,68% займа. Десятилетний выпуск объемом 5 млрд рублей был размещен в сентябре 2016 года. Ставка текущего купона до следующей оферты в сентябре 2024 года - 12% годовых.

АО "ДОМ.РФ" приобрело в рамках оферты 4 млн 999,250 тыс. облигаций серии БО-05 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент выкупил 99,985% выпуска. Выпуск объемом 5 млрд рублей был размещен в декабре 2016 года. Дата погашения облигаций - 22 декабря 2049 года. Ставка текущего купона до следующей оферты в марте 2024 года - 11% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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