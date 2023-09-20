Возможно сохранение консолидационных настроений на валютном рынке РФ в среду - ПСБ

Возможно сохранение консолидационных настроений на валютном рынке в среду, рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 96-97,5 руб./$1 и 13,15-13,3 руб. за юань, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Курс доллара во вторник символически подрос, третий день подряд не показывая заметной динамики. Консолидация американской валюты происходит при некотором снижении объемов торгов, отражающем восстановление баланса спроса и предложения валюты, вызванное, на наш взгляд, ослаблением активности спекулятивных участников перед экспирацией фьючерсов на Московской бирже и ввиду заметно подорожавшей нефти, постепенно формирующей ожидания стабилизации ситуации на валютном рынке, - пишет аналитик в комментарии. - В среду утром доллар находится под умеренным давлением, торгуется в районе 96,5 руб./$1. Сильных движений на валютном рынке, несмотря на попытки нефтяных котировок откатиться под отметку $94 за баррель, в течение дня не ожидаем. Целевым диапазоном по курсу доллара на день видим 96-97,5 руб./$1, по юаню - 13,15-13,3 руб."

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