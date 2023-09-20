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20 сентября 2023 года 09:11

Ожидание итогов заседания ФРС

Американские фондовые индексы снизились во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в среду. Нефть дешевеет в среду утром.

Основные фондовые индексы США снизились по итогам торгов во вторник перед подведением итогов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и на слабых статданных.

Число домов, строительство которых было начато в Штатах в августе, упало на 11,3% относительно предыдущего месяца и составило минимальные с июня 2020 года 1,283 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило во вторник министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в июле количество новостроек равнялось 1,447 млн, а не 1,452 млн, как сообщалось ранее. Эксперты прогнозировали снижение показателя до 1,44 млн с прежде объявленного июльского уровня, то есть на 0,8%, по данным Trading Economics.

ФРС подведет итоги очередной встречи своего руководства в среду в 21:00 мск. Начало пресс-конференции главы ЦБ Джерома Пауэлла запланировано на 21:30 мск.

Подавляющее большинство инвесторов и аналитиков ожидает сохранения ставки Федрезервом на уровне 5,25-5,5% годовых - максимальном за 22 года.

В то же время трейдеры не ждут от ФРС и Пауэлла сигналов о том, что регулятор завершил цикл ужесточения денежно-кредитной политики.

Инфляция в США по-прежнему превышает целевой показатель Федрезерва в 2% и ускорялась в последние два месяца, а ситуация в экономике в целом остается стабильной, поэтому эксперты ждут, что Пауэлл оставит открытой возможность дальнейшего повышения ставки.

"ФРС ни в коем случае не даст сигнал, что она закончила с подъемом ставки", - полагает главный экономист JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) Брюс Касман.

Технологическая Microsoft Corp. (SPB: MSFT) сообщила о повышении дивидендов на 10%, а производитель безалкогольных напитков Keurig Dr Pepper (SPB: KDP) - на 7,5%, однако их акции подешевели. Рыночная стоимость первой компании сократилась на 0,1%, второй - на 0,7%.

Google, входящая в Alphabet Inc. (SPB: GOOG), представила расширение для своего чат-бота Bard, которое позволяет использовать его для доступа к информации из других сервисов компании, включая Gmail, Docs, Drive, Maps и YouTube. Тем не менее котировки бумаг Alphabet опустились на 0,1%.

Капитализация Hyatt Hotels Corp. (SPB: H) снизилась на 1% после новостей, что оператор гостиниц планирует построить более 30 отелей и курортов в американском регионе по 2025 год включительно.

Акции финансово-технологической Block Inc. (SPB: SQ) подешевели на 2,8%. Компания сообщила об уходе 2 октября со своего поста CEO дочерней Square Алиссы Хенри. Руководить Square вместо нее будет глава Block Джек Дорси.

Бумаги Intel обесценились на 4,3%, хотя компания анонсировала вывод на рынок в декабре новых ИИ-чипов и заявила о работе над ИИ-решениями с Dell Technologies (SPB: DELL) (SPB: DELL), нарастившей капитализацию во вторник на 1,1%. Давление на рыночную стоимость Intel оказало сделанное на ее технологической конференции заявление CFO Дэвида Зинснера, что компания по-прежнему ждет снижения выручки в сегменте продукции для центров обработки данных.

Ритейлеры Amazon.com Inc. (SPB: AMZN), Target Corp. (SPB: TGT) и Walmart Inc. (SPB: WMT) назвали сроки проведения очередных распродаж - 11-12, 1-7 и 9-12 октября соответственно. Amazon также сообщила, что наймет 250 тыс. временных сотрудников на праздничный сезон. Бумаги Amazon потеряли в цене 1,7%, Walmart - менее 0,1%. Котировки акций Target выросли на 0,7%.

Другой ритейлер, Best Buy Co. (SPB: BBY), начнет ежегодную акцию 1 октября. Мероприятие продлится месяц и будет включать особые предложения для покупателей товаров Samsung (6-8 октября) и Microsoft (13-15 октября). Акции Best Buy подорожали на 1,1%.

Рыночная стоимость Stitch Fix Inc. (SPB: SFIX), предоставляющей онлайн-услуги персонального подбора одежды, подскочила на 12,1%. Эта фирма в четвертом квартале 2023 финансового года сократила чистый убыток в 3,4 раза, до $28,7 млн.

Бумаги Cboe Global Markets прибавили в цене 2,9% после новостей о назначении главой компании бывшего руководителя TD Ameritrade Фредерика Томчика вместо Эдварда Тилли. Проведенное советом директоров Cboe и независимыми экспертами расследование показало, что Тилли в нарушение правил компании не предоставлял информацию о личных отношениях с коллегами.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов опустился на 0,3% и составил 34517,73 пункта. Лидерами снижения в индексе помимо акций Intel выступили бумаги Walt Disney Co. (SPB: DIS), подешевевшие на 3,6%.

Значение Standard & Poor''s 500 понизилось на 0,2% - до 4443,95 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,23% и составил 13678,19 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в среду показывают негативную динамику.

Инвесторы оценивают статистические данные, а также ждут итогов заседания руководства Федеральной резервной системы США, которое завершится вечером в среду.

Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых, что является рекордным минимумом. Ставка по пятилетним кредитам осталась на отметке 4,2% годовых.

Между тем Азиатский банк развития (АБР) ухудшил прогноз экономического роста в странах с развивающейся экономикой Азиатско-Тихоокеанского региона в 2023 году до 4,7% с ожидавшихся три месяца назад 4,8%. Оценка повышения ВВП в следующем году осталась на уровне 4,8%.

Аналитики АБР ожидают, что потребительские цены в этих государствах в текущем году увеличатся на 3,6% по сравнению с предыдущим прогнозом в 4,2%. Во многом это связано с низкой инфляцией в КНР, а также со стабилизацией цен на продукты питания и энергоносители. Прогноз инфляции на 2024 год составляет 3,5%.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:38 мск опустилось на 0,5%.

Лидерами снижения котировок выступают акции генерирующей Kansai Electric Power Co. - на 4,7%, разработчика мобильных игр NEXON - на 4,1%, фармацевтической Sumitomo Pharma - на 4% и нефтяной Inpex - на 3,7%.

Объем экспорта Японии в августе уменьшился на 0,8% относительно того же месяца прошлого года - до 7,994 трлн иен ($54,1 млрд), сообщило министерство финансов. Снижение было отмечено по итогам второго месяца подряд, до этого он повышался 28 месяцев без перерыва. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал падение экспорта на 1,7% после сокращения на 0,3% в июле.

Японский импорт в прошлом месяце рухнул на 17,8% - до 8,925 трлн иен. снижение было отмечено пятый месяц подряд и стало максимальным с августа 2020 года. Аналитики в среднем ожидали сокращения на 19,4% после уменьшения в июле на пересмотренные 13,6%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:43 мск уменьшился на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,3%.

Наиболее значительное снижение среди компонентов Hang Seng показывают акции Sunny Optical Technology Group - на 4,9%, China Resources Beer - на 2,8%, Wuxi Biologics - на 2,8%, Netease Inc. (SPB: NTES) - на 2,4%, Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 1,5%.

При этом дорожают бумаги таких компаний, как PetroChina Co. (SPB: 857) - на 1,6%, Sinopharm Group Co. - на 1,3%, China Life Insurance Co. (SPB: 2628) - на 1,2%, Alibaba (SPB: BABA) - на 0,2%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:36 мск снизился на 0,1%.

Котировки акций Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, опустились на 0,1%, авиакомпании Korean Air Lines и сталелитейной Posco - на 0,2%.

Между тем бумаги автопроизводителя Hyundai Motor прибавили в цене 2,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял с открытия рынка 0,6%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снижается на 1,3% и 1,1% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться утром в среду после спада накануне.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск составляет $93,51 за баррель, что на 83 цента (0,88%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подешевели на 9 центов (0,1%) - до $94,34 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:04 мск опустились на 82 центра (0,9%) и составили $90,38 за баррель. По итогам прошлой сессии они снизились на 28 центов (0,3%) - до $91,2 за баррель. Срок обращения октябрьских контрактов на WTI истекает с закрытием рынка в среду. Более активно торгуемые фьючерсы на ноябрь теряют в цене 74 цента (0,82%) и стоят $89,74 за баррель.

До вторника обе марки дорожали три сессии кряду.

Старший рыночный аналитик DTN Трой Винсент считает главной угрозой продолжению нефтяного ралли изменение фундаментальных показателей.

"При текущих ценах пониженный спрос на импортную нефть со стороны Китая и рост экспорта его нефтепродуктов наверняка помогут сдержать это ралли в краткосрочной перспективе, - заявил Винсент сетевому изданию MarketWatch. - Если так и случится - и особенно если начнет слабеть спрос в других регионах - Саудовская Аравия может быстро поменять мнение о том, как далеко она готова зайти с добровольным сокращением добычи".

Участники рынков также ждут подведения итогов сентябрьской встречи руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое состоится в среду в 21:00 мск. Эксперты Уолл-стрит практически уверены в том, что американский регулятор по итогам этого заседания оставит процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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