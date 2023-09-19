Рынок акций РФ во вторник откатился к уровням более чем месячной давности, вырос НЛМК

Москва. 19 сентября. Рынок акций РФ во вторник ускорил коррекционное снижение в рамках фиксации прибыли игроками на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок в преддверии заседания Федрезерва США, сдерживающим фактором выступила дорожающая нефть (Brent превысила $95 за баррель). Индексы Мосбиржи и РТС откатились к уровням более чем месячной давности; снизились акции Polymetal (-2,1%) после редомициляции и возобновления торгов, при этом выросли бумаги "НЛМК" (+2,8%).

По итогам торгов индекс Мосбиржи снизился до 3083,85 пункта (-1,6%, минимум сессии - 3054,25 пункта), индекс РТС - до 1003,35 пункта (-2,1%, минимум дня - 999,22 пункта); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,7%.

Доллар к 18:50 МСК вырос до 96,84 рубля (+0,3 рубля), утром курс опускался ниже 96 руб./$1.

Акции Polymetal утром поднимались до 637,7 рубля (+14,6%) после возобновления торгов бумагами на Мосбирже после редомициляции, однако затем бумаги откатились до 544,7 рубля (-2,1%); объем торгов превысил 3,583 млрд рублей.

Polymetal завершил редомициляцию с Джерси в Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) в Казахстане в августе. Местом первичного листинга компании теперь является Биржа МФЦА (AIX).

Также во вторник подешевели акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-3,7%), "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-3,2%), бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,9%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-2,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2,8%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-2,5%), TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-2,4%), бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) (-2,4% и -2,4% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,4% и -0,9% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%).

Подорожали акции "НЛМК" (+2,8%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, негативная динамика рынка акций с начала недели может объясняться склонностью рубля к укреплению и пятничным решением Банка России о повышении ключевой ставки до 13% годовых.

Рынок обратил внимание на риторику регулятора, указавшую на возможность удержания высокого уровня ставок на продолжительный период. В этой связи фокус внимания инвесторов может смещаться в пользу акций компаний, которые не обременены повышенной долговой нагрузкой и в целом менее зависимы от заемных средств, а также в пользу облигаций, повысивших свою привлекательность в соотношении риска и доходности в свете сложившейся конъюнктуры, полагает эксперт.

Уходу от риска во вторник мог способствовать и геополитический фактор - сообщения об эскалации напряженности между Арменией и Азербайджаном, как уже не раз бывало, приводят к росту осторожности на российском рынке акций, отмечает Бахтин.

В общерыночном поле сохранялось относительное затишье, глобальные инвесторы замерли в ожидании важных событий - в среду ФРС решит судьбу процентной ставки и озвучит экономические прогнозы. На рынке практически не сомневаются в том, что американский регулятор сохранит уровень ставок на текущем уровне, однако значимый эффект на настроения могут оказать риторика и взгляд Федрезерва на перспективы экономики США. С заявлениями в этот день также выступят руководители ЕЦБ.

"Полагаем, что краткосрочно российский рынок продолжит торговаться преимущественно в боковой формации. Прогноз по индексу МосБиржи на 20 сентября - 3025-3175 пунктов", - считает Бахтин.

Портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова также полагает, что снижение рынка продолжается после повышения Банком России процентной ставки, а также из-за возможного усиления санкционного давления - ЕС объявил об обсуждении 12-го пакета антироссийских санкций, который может быть представлен уже в начале октября. На динамику отдельных акций-экспортеров также влияет локальное укрепление рубля.

Тем не менее, в среднесрочной перспективе ожидания по восстановлению рынка акций сохраняются. В пользу этого говорят потенциальный приток ликвидности от промежуточных дивидендов и разблокировки части активов.

На внешних рынках сохраняется нервозность в преддверии заседания ФРС США, которое завершится в среду - на этом фоне происходит локальная фиксация на рынке акций. Инвесторы опасаются, что на фоне статданных об ускорении потребительской инфляции американский регулятор может принять решение повысить ставку на 0,25 п.п. Хотя базовый сценарий предполагает сохранение ее на текущем уровне.

Нефтяной рынок также ожидает новостей от ФРС, которая обновит макроэкономические прогнозы, а также даст комментарий относительно будущей монетарной политики, что может повлиять на спрос на нефтепродукты, полагает Кирсанова.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Лящука, спрос на акции падает на фоне геополитических рисков, а также в условиях роста процентных ставок. Укрепление рубля также сдерживает интерес к экспортным секторам из-за ожиданий сокращения рублевой выручки.

В среду индекс Мосбиржи может остаться ниже отметки 3100 пунктов. Лучше рынка могут выглядеть акции компаний нефтегазового сектора на фоне роста цен на нефть марки Brent, полагает аналитик.

По мнению ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, в ожидании итогов заседания Федрезерва многие участники рынка предпочитают играть на понижение, хотя консенсус американских аналитиков предполагает, что параметры ДКП будут оставлены без изменений. Негатива мировым и российским фондовым площадкам добавляет понижение прогноза роста экономики Китая в 2023-2024 годах со стороны ОЭСР.

Одной из немногих бумаг, сумевших остаться в "зеленом" секторе на фоне ожидаемого усиления спроса на сталь в России, стали акции "НЛМК". Нефть Brent превысила $95 за баррель на фоне прогнозов Saudi Aramco о дефиците нефти в ряде стран уже в 2023 году. Прогноз для индекса МосБиржи на среду - движение в диапазоне 3000-3100 пунктов, считает Мильчакова.

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, событием дня стало возвращение торгов в акциях Polymetal после редомициляции. Перспективы возвращения компании к выплате дивидендов стали более предсказуемыми, к тому же бумаги отстали от рынка. Нефть Brent торгуется выше отметки $95 за баррель, но это пока слабо помогает нефтяным бумагам. Как минимум, условно негативными факторами для рынка является повышение ставки ЦБ РФ, обсуждение в Европе очередного санкционного пакета и возможной конфискации российских активов, отмечает аналитик.

В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei снизился на 0,9%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,03%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,4%), в Европе динамика смешанная (индекс CAC 40 подрос на 0,1%, FTSE, DAX просели на 0,04-0,4%), "минусуют" Штаты (индексы к 18:50 МСК снизились на 0,7-0,9%).

Трейдеры ждут итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы, которое начнется 19 сентября. Эксперты Уолл-стрит практически уверены в том, что ФРС оставит базовую ставку неизменной на уровне 5,25-5,5% годовых по итогам этого заседания, отмечает Market Watch.

При этом шансы на то, что ставка будет поднята на 25 базисных пунктов до конца текущего года, оценивается трейдерами в 40%, по данным CME FedWatch.

В то же время трейдеры опасаются, что тон заявлений Федрезерва будет "ястребиным", учитывая ускорение инфляции в США в августе.

На эту неделю также запланированы заседания Банка Англии и Банка Японии, их итоги будут подведены 21 и 22 сентября соответственно.

Банк Японии, как ожидается, сохранит краткосрочную процентную ставку по депозитам на уровне минус 0,1% годовых. Он удерживает ее на этом уровне с начала 2016 года. Трейдеры будут ждать от японского ЦБ сигналов о возможных сроках сворачивания ультрамягкой денежно-кредитной политики.

На нефтяном рынке во вторник цены продолжают подъем четвертые торги подряд, обновляя максимумы с ноября на опасениях дефицита топлива на мировом рынке.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК во вторник составила $95,26 за баррель (+0,9% и +0,5% в понедельник), октябрьская цена WTI - $92,5 за баррель (+1,1% и +0,8% накануне).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "Ижстали" (MOEX: IGST) (-10,7% и -16,6% "префы"), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (-10,5%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (-10%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (-9,4% и -9,1% "префы"), ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (-9,3% и -11,1% "префы"), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (-8,4%).

Акционеры "НоваБев групп" (MOEX: BELU) (-2%, до 5880 рублей) (ранее ПАО "Белуга групп") утвердили промежуточные дивиденды за 6 месяцев 2023 года в размере 320 рублей на акцию. Дивидендная доходность бумаг составляет 5,4% годовых, закрытие реестра под дивиденды 29 сентября.

Выросли акции ПАО "Генетико" (MOEX: GECO) (+33,9%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+8,2%), VEON (MOEX: VEON) (+4,7%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+2,3%), расписки MDMG (MOEX: MDMG) (+2%), бумаги "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 91,51 млрд рублей (из них 20,81 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,64 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 7,35 млрд рублей на "префы" "Транснефти").