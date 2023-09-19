Рубль, державшийся большую часть дня в плюсе, к концу торгов вторника сдал позиции к основным валютам

Москва. 19 сентября. Доллар США, евро и китайский юань умеренно подросли по итогам торгов во вторник; рубль, державшийся в течение большей части дня в плюсе благодаря растущим ценам на нефть и увеличенным объемам продаж валюты Центробанком, к концу торгов сдал позиции в основных валютных парах.

Курс доллара США составил 96,84 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 29,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 103,225 руб./EUR1, подорожав на 17,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 24 копейки - до 99,71 рубля. Курс китайского юаня укрепился на 5,6 копейки - до 13,261 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрировал плавное укрепление к доллару, бивалютной корзине и китайскому юаню в течение большей части торговой сессии благодаря продолжающемуся росту мировых цен на нефть, что является позитивным фактором как для улучшения внешнеторгового баланса РФ, так и для пополнения доходной части российского бюджета. Свою позитивную роль играли и увеличенные объемы продаж валюты Центробанком в рамках зеркалирования операций, связанных с инвестированием средств ФНБ. Однако в последний час торгов, после 18:00 МСК, рубль стал сдавать позиции в основных валютных парах на фоне локального снижения предложения иностранной валюты при устойчивом спросе на нее в конце дня.

ЦБ РФ с 14 сентября увеличил объем продажи валюты в рамках зеркалирования операций, связанных с инвестированием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). С 14 по 22 сентября продаст на рынке валюту объемом 150 млрд рублей, ежедневный объем продаж вырос до 21,4 млрд рублей вместо 2,3 млрд рублей ранее. Корректировку дневного объема операций Банк России объяснил погашением 16 сентября 2023 года валютного выпуска еврооблигаций РФ. Объем этого выпуска составляет $3 млрд.

Цены на нефть эталонных марок ускорили рост вечером во вторник на фоне ослабления доллара США, а также сохраняющихся опасений относительно предложения сырья. Цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК составила $95,04 за баррель, что на 0,65% выше показателя на закрытие предыдущей сессии. Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени повысились на 0,92% и составили $92,32 за баррель.

Котировки на нефть, скорее всего, достигнут уровня в $100 за баррель впервые более чем за год, заявил главный исполнительный директор Chevron Майк Вирт. "Предложение сокращается, запасы истощаются. Такие вещи происходят постепенно, и мы видим, как этот тренд усиливается", - сказал он в интервью Bloomberg TV.

Между тем министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман отметил, что решение страны о продлении добровольного сокращения добычи нефти до конца 2023 года не было попыткой поднять цены. "Дело не в повышении цен, дело в принятии решений, которые являются верными, исходя из имеющихся данных", - сказал он на Всемирном нефтяном конгрессе в Калгари (Канада).

Участники рынков ждут подведения итогов сентябрьской встречи руководства Федеральной резервной системы (ФРС), которое состоится в среду в 21:00 МСК. Эксперты Уолл-стрит практически уверены в том, что американский регулятор по итогам этого заседания оставит процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых.

"Российская валюта получает поддержку со стороны высоких цен на нефть, монетарной "жесткости" и интервенций со стороны ЦБ, а также приближения налогового периода, к которому часть экспортеров готовится заблаговременно, продавая дополнительные объемы иностранной валюты. Вместе с тем высокие показатели импорта, повышенные расходы бюджета и рост выплат по еврооблигациям сохраняют почву для давления на нацвалюту. В ближайшей перспективе пара "доллар-рубль", скорее всего, будет колебаться в пределах 95-97 руб./$1", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

В свою очередь ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова отмечает, что "поддержку рублю оказывают два основных фактора. Первый из них - продажи валюты, которые Банк России будет осуществлять на Мосбирже до 22 сентября. Второй - ожидания рынком от ЦБ РФ и Минфина мер по укреплению рубля в связи с поручением президента России к указанным ведомствам принять меры по стабилизации нацвалюты. Скорее всего, рынок ожидает мер по репатриации валютной выручки. Если такая мера будет принята, она не будет подразумевать обязательную продажу валюты, но может укрепить доверие участников валютного рынка к рублю. Возможно, что валютный рынок также ожидает, что ФРС США завтра объявит об очередной паузе в повышении процентных ставок, что в краткосрочном периоде может ослабить доллар. В течение ближайших дней доллар может колебаться в интервале 94-97 руб./$1, евро - в коридоре 101-104 руб./EUR1".

По мнению аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), "поддержку российской валюте могли оказать заявления президента РФ Владимира Путина, в которых отмечалась необходимость в четком понимании причин ослабления рубля. Президент также подчеркнул важность принятия своевременных решений для стабилизации ситуации с курсом, но не анонсировал конкретные действия. При этом повышенные продажи юаней, проводимые Банком России с 14 сентября, компенсируют негативный эффект, связанный с погашением в конце прошлой недели еврооблигаций Минфина".

По словам экспертов Севергазбанка, "индекс акций широкого рынка MOEX продолжает сползать к уровням поддержки. Также неуверенно чувствуют себя и облигации, так как повышение ставки ЦБ РФ до 13% годовых не дало твердой уверенности в том, что Банк России не продолжит повышать ключевую ставку и дальше. Неопределенность на денежном рынке порождается и неуверенным курсом рубля, и неудачными заимствованиями Минфина, и не слишком убедительными объяснениями своей политики Центробанком, который пугает будущей высокой инфляцией. Однако инфляция даже по итогам года не обещает быть выше 7%, а процентные ставки уже почти вдвое выше. Все эти противоречия вызывают непонимание инвесторами трендов дальнейшего развития событий. Даже рост нефтяных цен выше $95 за баррель пока не может вернуть энтузиазм на российский рынок".

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на 20 сентября на 42,36 копейки, до 96,2236 руб./$1, и опустил курс евро на 17,34 копейки, до 102,9211 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник упал на 48,01 копейки по отношению к понедельнику и составил 96,1901 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 39,37 копейки и составил 96,2514 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 270,003 млн, из которых $256,394 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 13,609 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" 19 сентября снизился на 19,44 копейки, до 102,9088 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 12,52 копейки, до 102,9559 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR468,838 млн, из которых EUR114,102 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR354,736 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 19 сентября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,986 трлн рублей (при лимите 2,77 трлн рублей и спросе 1,986 трлн рублей) в среднем по ставке 12,73% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 12 сентября, банки разместили 1,12 трлн рублей (при лимите 1,12 трлн рублей и спросе 1,232 трлн рублей) в среднем по ставке 11,47% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка в понедельник-вторник продемонстрировали умеренный рост, отыгрывая решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку на сентябрьском заседании на 100 базисных пунктов (до 13% годовых). Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 18 сентября выросла на 29 базисных пунктов - до 12,7% годовых. При этом срочная версия RUONIA на 1 месяц увеличилась во вторник относительно понедельника на 3 базисных пункта - до 12,05% годовых, на 3 месяца - прибавила 6 базисных пунктов, до 9,51% годовых, на 6 месяцев - выросла на 3 базисных пункта, до 8,48% годовых.