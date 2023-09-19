Инвесторам стоит продолжать постепенную покупку коротких ОФЗ - "Открытие Инвестиции"

Инвесторам стоит продолжать постепенную покупку коротких рублевых гособлигаций, считает начальник отдела анализа долгового рынка "Открытие Инвестиции" Владимир Малиновский.

Про итогам заседания Банк России принял решение повысить ключевую ставку до 13% на фоне реализации валютных рисков, в том числе ввиду ослабления рубля, напоминает эксперт.

"Что это означает для долгового рынка? Во-первых, короткий конец кривой ОФЗ будет постепенно стремиться к новому ориентиру, заданному ЦБ, - в пятницу мы увидели рост доходности бумаг до 12,2-12,4%, скорее всего, в течение 1-2 недель, ставки достигнут уровня 13%. Во-вторых, инверсия кривой доходности ОФЗ увеличится - то есть ставки по коротким бумагам будут выше долгосрочных выпусков. В-третьих, несмотря на увеличение инверсии, общий уровень доходности ОФЗ также может вырасти (по длинным займам - до порядка 12,0- 12,2%). В-четвертых, корпоративные облигации, скорее всего, вновь будут реагировать на коррекцию в госбумагах с опозданием - спреды к ОФЗ сузятся и нормализуются лишь скорее в середине-конце октября", - пишет Малиновский.

Что делать инвестору? По мнению эксперта, продолжать постепенную покупку коротких ОФЗ. Аргументы у стратега остаются прежними: "постепенную" - потому что вероятно через некоторое время можно будет купить бумаги под чуть более высокую ставку; "покупку" - потому что вероятно ключевая ставка близка к локальному максимуму, а значит рост доходности уже не будет значительным, а текущие доходности и так очень привлекательные; "короткие", потому что возможен общий сдвиг кривой доходности облигаций вверх, а длинные займы отреагируют на него сильнее, "ОФЗ" - потому что спреды корпоративных выпусков существенно сузились и пока не привлекательны, отмечает аналитик.

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