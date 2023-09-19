Котировки евробондов РФ во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение цен UST

Москва. 19 сентября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились за день.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 2 базисных пункта - до 66,32% от номинала (их доходность выросла на 0,5 базисного пункта и составила 9,315% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 3 базисных пункта, до 34,64% от номинала (доходность выросла на 1,5 базисного пункта, до 15,45% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 4 базисных пункта, до 68,15% от номинала (их доходность снизилась на 0,5 базисного пункта и составила 9,22% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 3,5 базисного пункта).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за день на 8 базисных пунктов - до 55,36% от номинала (их доходность снизилась на 3 базисных пункта - до 29,53% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 52,58% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта и составила 23,54% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели за день на 118 базисных пунктов - до 49,94% от номинала (их доходность снизилась на 35 базисных пунктов, составив 18,75% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 13 базисных пунктов, составив 65,39% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 19 сентября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют во вторник плавное снижение в ожидании подведения итогов сентябрьской встречи руководства Федеральной резервной системы (ФРС), которое состоится в среду в 21:00 мск (начало пресс-конференции главы ЦБ Джерома Пауэлла запланировано на 21:30 мск того же дня).

Подавляющее большинство инвесторов и аналитиков ожидает сохранения ставки Федрезервом на уровне 5,25-5,5% годовых - максимальном за 22 года. В то же время трейдеры не ждут от ФРС и Пауэлла сигналов о том, что регулятор завершил цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Инфляция в США по-прежнему превышает целевой показатель Федрезерва в 2% и ускорялась в последние два месяца, а ситуация в экономике в целом остается стабильной, поэтому эксперты ждут, что Пауэлл оставит открытой возможность дальнейшего повышения ставки.

Кроме того, 19 сентября была опубликована свежая статистика по американскому рынку недвижимости. Число домов, строительство которых было начато в Соединенных Штатах в августе, упало на 11,3% относительно предыдущего месяца и составило минимальные с июня 2020 года 1,283 млн в пересчете на годовые темпы, говорится в пресс-релизе министерства торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в июле количество новостроек равнялось 1,447 млн, а не 1,452 млн, как сообщалось ранее. Эксперты прогнозировали снижение показателя до 1,44 млн с прежде объявленного июльского уровня, то есть на 0,8%.