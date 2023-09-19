Новая волна ослабления рубля может начаться после прохождения пика фискальных платежей экспортеров - БКС Экспресс

Новая волна ослабления рубля может начаться после прохождения пика фискальных платежей экспортеров, считает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Бабин.

"Рубль в начале торгов умеренно дешевел, но быстро возобновил активное укрепление, - отмечает аналитик. - Правда, на старте основной сессии российская валюта стала сдавать позиции, растеряв основные достижения вторника. Фактор приближения налогового периода пока лишь удерживает рубль около локальных минимумов, достигнутых в конце прошлой недели. Это является негативным признаком очередной волны его ослабления. Она может начаться после прохождения пика фискальных платежей экспортеров, который приходится на 28 сентября".

Подобный сценарий реализовывался в предыдущие несколько месяцев, напоминает Бабин. Увеличение предложения иностранной валюты как со стороны ЦБ, так и экспортеров, на взгляд аналитика, пока тоже не приводит к ощутимому укреплению рубля. При этом нефтяные цены продолжают обновлять десятимесячные вершины, торгуясь на относительно высоких уровнях третий месяц подряд.

"Это уже должно было привести к росту экспортной выручки, даже несмотря на геополитические и санкционные ограничения, а также добровольное сокращение поставок из РФ, - полагает Бабин. - Возможно, экспортеры пока не спешат наращивать объемы возвращаемой в страну инвалюты или существуют препятствия для этого. Еще одной причиной относительной слабости рубля может вступать увеличение спроса на валюту со стороны импортеров, а также лиц, выводящих капиталы за рубеж, в том числе нерезидентов, выходящих из российских активов".

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