Вероятны колебания курса пары рубль/доллар в диапазоне 94-97 руб./$1 в ближайшие дни - Freedom Finance Global

Вероятны колебания курса пары рубль/доллар в диапазоне 94-97 руб./$1, пары рубль/евро - 101-104 руб./EUR1 в ближайшие дни, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Рубль на Мосбирже во вторник укрепляется по отношению к мировым резервным валютам, доллар снизился до 96,2 руб./$1, евро торгуется чуть выше 102 руб./RUR1, - констатирует эксперт. - Скорее всего, укрепление рубля связано с двумя факторами. Первый из них - продажи валюты, которые Банк России будет осуществлять на Мосбирже до 22 сентября. Второй - ожидания рынком от ЦБ РФ и Минфина мер по укреплению рубля в связи с поручением президента России к указанным ведомствам принять меры по стабилизации национальной валюты. Скорее всего, рынок ожидает мер по репатриации валютной выручки. Если такая мера будет принята, она не будет подразумевать обязательную продажу валюты, но может укрепить доверие участников валютного рынка к рублю. Возможно, что валютный рынок также ожидает, что ФРС США в среду объявит об очередной паузе в повышении процентных ставок, что в краткосрочном периоде может ослабить доллар".

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