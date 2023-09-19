"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Zoetis Inc. с целевой ценой $190 за штуку, что предполагает потенциал роста 6% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Аналитики видят хороший долгосрочный потенциал роста отрасли и считают, что Zoetis сможет упрочить лидерство в сегменте.

"Менеджмент компании повысил ориентиры по прибыли на 2023 год: скорректированная прибыль на акцию ожидается на уровне $5,37-5,47 (росту на 10-12%). Наша целевая цена предполагает совокупную доходность с учетом дивидендов 12% относительно текущих уровней. Преимущество дает широкая диверсификация по категориям продуктов и группам клиентов, что позволяет компенсировать падение продаж в одном сегменте за счет роста в другом. Почти половину выручки компания получает за пределами США", - пишут эксперты.

Они также видят потенциал долгосрочного роста. Дополнительные преимущества, по мнению статегов, принесут оформленные за последнее время разрешения регуляторов, новые приобретения и рост потребительских расходов на товары для домашних животных. Плюсом для Zoetis, по мнению аналитиков "БКС МИ", можно считать и относительно короткие циклы исследований и разработок и запуска на рынок, поскольку продукты для животных проходят тестирование быстрее, чем препараты для людей.

Zoetis Inc. - производитель ветеринарных продуктов и вакцин для животных.

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