Акцент в инвестпортфеле должен быть на нефтегазовых компаниях - "Солид Брокер"

Акцент в инвестиционных портфелях должен быть на нефтегазовых компаниях в текущей ситуации, говорится в комментарии аналитиков "Солид Брокер".

Рублевая цена российской нефти Urals закрепилась выше уровня 7,5 тыс. руб. за баррель. За неполные четыре месяца цена увеличилась почти вдвое как за счет роста долларовых котировок, так и за счет укрепления американской валюты. При сохранении рублевых цен на текущем уровне до конца года бюджет получит дополнительно около 500 млрд руб. нефтегазовых доходов, полагают эксперты.

"Главный фактор роста нефтяных котировок - это увеличение объемов спроса при уменьшающемся предложении, - подчеркивается в комментарии. - Со стороны спроса есть 2 основных фактора: более динамичное восстановление экономики Китая с августа, а также низкие запасы нефти в США. Со стороны предложения 2 основных игрока на рынке (не считая США) Саудовская Аравия и Россия договорились о добровольных сокращениях добычи нефти. В сумме рынок недополучит 1,3 млн б/с".

Эксперты подчеркивают, что теперь цифра курса доллара к рублю такая же, как и стоимость нефти марки Brent. Только раньше было негласное правило 60-60, а теперь 95-95. При этом по данным Минфина РФ дисконт Urals к Brent продолжил сокращаться. "В целом нет предпосылок для возврата цен на прежние уровни как минимум до конца этого года, - уверены в "Солид Брокер". - Поэтому мы в очередной раз подчеркиваем, что акцент в портфеле в текущей ситуации должен быть на нефтегазовых компаниях, поскольку именно там концентрируется прибыль. Среди наших фаворитов акции "ЛУКОЙЛа" и "Татнефти".

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