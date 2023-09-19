Рубль практически не изменился к евро, но слегка укрепился к доллару и юаню благодаря растущей нефти

Москва. 19 сентября. Доллар США и китайский юань слегка снижаются, а курс евро относительно стабилен в ходе дневных торгов на Московской бирже во вторник; рубль укрепляется к бивалютной корзине и юаня благодаря растущим ценам на нефть и увеличенным объемам продаж валюты Центробанком.

Курс доллара США составил 96,235 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 31 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 103,0775 руб./EUR1, подорожав всего на 2,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 15,8 копейки - до 99,31 рубля. Курс китайского юаня ослаб на 2,5 копейки - до 13,18 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного укрепляется к доллару и китайскому юаню благодаря продолжающемуся росту мировых цен на нефть, что является позитивным фактором как для улучшения внешнеторгового баланса РФ, так и для пополнения доходной части российского бюджета. Свою позитивную роль играют и увеличенные объемы продаж валюты Центробанком в рамках зеркалирования операций, связанных с инвестированием средств ФНБ.

ЦБ РФ с 14 сентября увеличил объем продажи валюты в рамках зеркалирования операций, связанных с инвестированием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). С 14 по 22 сентября продаст на рынке валюту объемом 150 млрд рублей, ежедневный объем продаж вырос до 21,4 млрд рублей вместо 2,3 млрд рублей ранее. Корректировку дневного объема операций Банк России объяснил погашением 16 сентября 2023 года валютного выпуска еврооблигаций РФ. Объем этого выпуска составляет $3 млрд.

Цены на нефть эталонных марок остаются в плюсе днем во вторник на заявлениях главы американской Chevron. Цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск составила $94,93 за баррель, что на 0,53% выше показателя на закрытие предыдущей сессии. Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 1,11% и составили $92,5 за баррель.

Котировки на нефть, скорее всего, достигнут уровня в $100 за баррель впервые более чем за год, заявил главный исполнительный директор Chevron Майк Вирт. "Предложение сокращается, запасы истощаются. Такие вещи происходят постепенно, и мы видим, как этот тренд усиливается", - сказал он в интервью Bloomberg TV.

Между тем министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман отметил, что решение страны о продлении добровольного сокращения добычи нефти до конца 2023 года не было попыткой поднять цены. "Дело не в повышении цен, дело в принятии решений, которые являются верными, исходя из имеющихся данных", - сказал он на Всемирном нефтяном конгрессе в Калгари (Канада).

По мнению аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), "поддержку российской валюте могли оказать заявления президента РФ Владимира Путина, в которых отмечалась необходимость в четком понимании причин ослабления рубля. Президент также подчеркнул важность принятия своевременных решений для стабилизации ситуации с курсом, но не анонсировал конкретные действия. При этом повышенные продажи юаней, проводимые Банком России с 14 сентября, успешно компенсируют негативный эффект, связанный с погашением в конце прошлой недели еврооблигаций Минфина. Сегодня курс доллара находится у отметки 96,2 руб./$1. Другие курсы валют emerging markets с утра двигаются разнонаправленно. В ходе торгов во вторник курс может продолжить находиться вблизи 96 руб./$1 в ожидании дальнейших вербальных интервенций российских властей".

По словам экспертов Севергазбанка, "индекс акций широкого рынка MOEX продолжает сползать к уровням поддержки. Также неуверенно чувствуют себя и облигации, так как повышение ставки ЦБ РФ до 13% годовых не дало твердой уверенности в том, что Банк России не продолжит повышать ключевую ставку и дальше. Неопределенность на денежном рынке порождается и неуверенным курсом рубля, и неудачными заимствованиями Минфина, и не слишком убедительными объяснениями своей политики Центробанком, который пугает будущей высокой инфляцией. Однако инфляция даже по итогам года не обещает быть выше 7%, а процентные ставки уже почти вдвое выше. Все эти противоречия вызывают непонимание инвесторами трендов дальнейшего развития событий. Даже рост нефтяных цен выше $95 за баррель пока не может вернуть энтузиазм на российский рынок".

"Мировые рынки относительно стабильны, и единственным, что вызывает тревогу экономических комментаторов, является как раз рост цен на нефть, который идет довольно уверенно, и похоже, не собирается останавливаться. В связи с этим доходность 2-летних гособлигаций США снова закрепилась выше значения 5% годовых. Разумеется, растет доходность и по более "длинным" US Treasuries. В какой-то степени данный факт снова возвращает в медиапространство статьи, выражающие озабоченность по поводу бюджета США и возможности поддерживать долговой рынок", - отмечают специалисты Севергазбанка.

Банк России во вторник, 19 сентября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,986 трлн рублей (при лимите 2,77 трлн рублей и спросе 1,986 трлн рублей) в среднем по ставке 12,73% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 12 сентября, банки разместили 1,12 трлн рублей (при лимите 1,12 трлн рублей и спросе 1,232 трлн рублей) в среднем по ставке 11,47% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка в понедельник-вторник продемонстрировали умеренный рост, отыгрывая решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку на сентябрьском заседании на 100 базисных пунктов (до 13% годовых). Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 18 сентября выросла на 29 базисных пунктов - до 12,7% годовых. При этом срочная версия RUONIA на 1 месяц увеличилась во вторник относительно понедельника на 3 базисных пункта - до 12,05% годовых, на 3 месяца - прибавила 6 базисных пунктов, до 9,51% годовых, на 6 месяцев - выросла на 3 базисных пункта, до 8,48% годовых.