Индекс Мосбиржи закончит торги вторника, скорее всего, в диапазоне 3045-3120п - Freedom Finance Global

Индекс Мосбиржи закончит торговую сессию во вторник, скорее всего, в диапазоне 3045-3120 пунктов, индекс РТС - в диапазоне 990-1030 пунктов, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Торги 19 сентября на российском фондовом рынке стартовали в минусе. Предполагаем, что биржевые игроки продолжают отыгрывать продажами решение Банка России повысить ставку до 13% годовых, так как ужесточение монетарных условий в перспективе приведет к замедлению роста экономики. Дополнительным негативом стал прогноз регулятора в отношении инфляции за текущий год, предполагающий ее ускорение до 6-7% годовых", - отмечает эксперт в комментарии.

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