Справедливый диапазон цены акций Куйбышевазот - 860-930 руб. - SberCIB

Справедливый диапазон стоимости обыкновенных акций ПАО "Куйбышевазот" составляет 860-930 рублей за штуку, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Мы ожидаем, что снижение цен на удобрения в ближайшие годы компенсируется стабильно высокими ценами на капролактам и продукты его переработки, а также завершением инвестпроектов и, следовательно, ростом мощностей по отдельным продуктам. Это поддержит выручку и рентабельность по EBITDA. В части азотных удобрений компания ориентирована в основном на внутренний рынок, что ограничивает влияние геополитических рисков. Вместе с тем экспорт капролактама и его продуктов приходится почти полностью на страны Азии. Компания успешно наращивает эффективность производства, ежегодно сокращая потребление газа, бензола, тепла и электроэнергии на единицу продукции, - пишут эксперты в обзоре инвестбанка. - Одним из главных дайверов роста станет погашение казначейского пакета акций 24,4% - в декабре 2022 года компания выкупила большую долю собственных акций у дочерних предприятий, и решение о их погашении уже принято советом директоров. Согласно нашей модели, справедливый диапазон цены обыкновенных акций компаний составляет 860-930 рублей".

"Куйбышевазот" - одно из ведущих химических предприятий в России, крупнейший в РФ, СНГ и Восточной Европе производитель капролактама и полиамида.

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