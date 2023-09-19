Рынок акций РФ утром откатился к 3115п по индексу МосБиржи во главе с "Транснефтью", подрос Polymetal

Москва. 19 сентября. Рынок акций РФ утром во вторник продолжил коррекционное снижение на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок в преддверии заседания Федрезерва США, сдерживающим фактором выступает дорожающая нефть (Brent поднялась в район $95 за баррель). Индекс МосБиржи опустился в район 3115 пунктов во главе с "префами" "Транснефти" и расписками Ozon, подросли бумаги Polymetal после возобновления торгов, остановленных ранее из-за редомициляции компании.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3115,55 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1020,55 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2%.

Доллар просел до 96,18 рубля (-0,37 рубля).

Подешевели "префы" "Транснефти" (-2,5%), расписки OZON (-2%), акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,2%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,2%), бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,1% и -0,5% "префы"), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,9% и -0,8% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,9%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%).

Подорожали акции Polymetal (+1,3% до 565,8 рубля), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,1%).

Polymetal завершил редомициляцию с Джерси в Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) в Казахстане в августе. Местом первичного листинга компании теперь является Биржа МФЦА (AIX).

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, внешний фон слабо негативный: азиатские рынки снизились на ожиданиях сюрпризов от ФРС. Дорожающая нефть начала тревожить возможностью нового витка инфляции в развитых экономиках. Впрочем, для РФ дорожающая нефть - это позитив. Поэтому если российский рынок и продолжит снижение, то оно будет медленным, полагает аналитик.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", в краткосрочной перспективе индекс МосБиржи будет торговаться в боковой формации с пониженной волатильностью. От серьезного снижения российский рынок оберегают высокие цены на нефть, которые, в частности, позитивно влияют на нефтегазовый сектор. На американском рынке ключевым событием недели станет заседание ФРС, на котором регулятор примет решение по ставке и даст прогноз по ДКП. Глобальным инвесторам остается ждать.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций может продолжить торговлю в диапазоне 3110-3180 пунктов по индексу МосБиржи и в рамках 1000-1065 пунктов по индексу РТС.

Во вторник на Мосбирже возобновились торги акциями Polymetal после редомициляции. Значительных изменений в ценах на золото с конца июля, когда торги были приостановлены, не произошло, в связи с чем интерес к бумагам может быть спекулятивным. Торги расписками VK (MOEX: VKCO), тем временем, приостановлены из-за редомициляции. Поддержку в условиях высоких цен на нефть могут получить акции нефтегазовых эмитентов, в то время как "АЛРОСА" остается под нисходящим давлением из-за рисков усиления санкций против российских алмазов, отмечает Кожухова.

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи во вторник будет двигаться в диапазоне 3100-3180 пунктов.

"Не исключаем, что индекс может в течение дня протестировать нижнюю границу нашего диапазона в случае укрепления рубля. Из значимых событий можно выделить возобновление торгов бумагами Polymetal, которые не торговались с 25 июля. Несмотря на то, что с того момента индекс МосБиржи прибавил 6,5%, бумаги Polymetal могут быть под давлением продаж", - отмечает аналитик.

Начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка (РСХБ) Александр Фетисов полагает, что рынок акций РФ скорее настроен на консолидацию в отсутствие существенных факторов как для роста, так и для падения, индекс МосБиржи в ближайшее время вряд ли выйдет за пределы диапазона 3100-3190 пунктов. В нефтегазовом секторе спрос инвесторов концентрируется в основном в дивидендных ценных бумагах ("Татнефть", "Транснефть", "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) ), а потребительский и финансовый секторы испытывают повышенное давление со стороны продавцов. Учитывая перспективу дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ и охлаждения потребительского спроса, акции потребительского сектора пока имеют ограниченный инвестиционный потенциал. В этом секторе можно выделить только бумаги OZON (2722 рубля) c целевой ценой на ближайшие 12 месяцев на уровне 3200 руб., отмечает эксперт.

В секторе добычи слабо выглядят акции "АЛРОСА" под действием двух сильных негативных факторов: слабой мировой конъюнктуры рынка алмазов и бриллиантов, а также прозвучавших на прошедшей неделе серьезных намерений стран G7 ввести запрет на покупку алмазов из России и у перепродавцов из Индии и ОАЭ. В краткосрочной перспективе акции "АЛРОСА" могут протестировать уровень 71 руб., считает Фетисов.

В США накануне индексы акций слабо выросли (менее чем на 0,1%) в преддверии сентябрьского заседания ФРС США.

В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei снизился на 0,9%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,03%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,4%), в Европе динамика смешанная (индексы FTSE, CAC 40 подросли на 0,2-0,4%, DAX топчется на месте), вышли в "плюс" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1%).

Трейдеры ждут итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое начнется 19 сентября. Эксперты Уолл-стрит практически уверены в том, что ФРС оставит базовую ставку неизменной на уровне 5,25-5,5% годовых по итогам этого заседания, отмечает Market Watch.

При этом шансы на то, что ставка будет поднята на 25 базисных пунктов до конца текущего года, оценивается трейдерами в 40%, по данным CME FedWatch.

В то же время трейдеры опасаются, что тон заявлений Федрезерва будет "ястребиным", учитывая ускорение инфляции в США в августе.

На эту неделю также запланированы заседания Банка Англии и Банка Японии, их итоги будут подведены 21 и 22 сентября соответственно.

Банк Японии, как ожидается, сохранит краткосрочную процентную ставку по депозитам на уровне минус 0,1% годовых. Он удерживает ее на этом уровне с начала 2016 года. Трейдеры будут ждать от японского ЦБ сигналов о возможных сроках сворачивания ультрамягкой денежно-кредитной политики.

На нефтяном рынке утром во вторник цены продолжают подъем четвертые торги подряд, обновляя максимумы с ноября на опасениях дефицита топлива на мировом рынке.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК во вторник составила $94,96 за баррель (+0,6% и +0,5% в понедельник), октябрьская цена WTI - $92,64 за баррель (+1,3% и +0,8% накануне).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 13,16 млрд рублей (из них 1,96 млрд рублей пришлось на акции Polymetal, 1,68 млрд рублей на "префы" "Транснефти" и 1,55 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).