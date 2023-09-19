"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "продавать" для акций "ТГК-1", сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании.

Правительство Петербурга рассчитывает в 2024 году завершить выкуп у ПАО "ТГК-1" доли в АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" (одном из крупнейших теплоэнергетических предприятий города), сообщил губернатор Александр Беглов в ходе заседания городского правительства в понедельник.

"Теплосеть показала небольшой убыток по итогам 1П23 при выручке в 5,3 млрд руб. На первый взгляд, влияние на чистую прибыль "ТГК-1" от теплосети в 1П23 незначительно, хотя амортизация составила 1,5 млрд руб., следовательно, влияние на EBITDA все-таки есть. Мы не знаем текущих капзатрат теплосети. Если "ТГК-1" сможет в результате деконсолидации /продажи теплосетевых активов значительно снизить инвестпрограмму, это будет даже позитивным событием для эмитента. Считаем новость скорее нейтральной для "ТГК-1" и сохраняем рекомендацию "продавать" для акций компании", - указывают эксперты "БКС МИ".

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