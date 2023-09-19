.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / SberCIB сохраняет позитивную оценку "префов" Транснефти
.
19 сентября 2023 года 11:43
SberCIB сохраняет позитивную оценку "префов" Транснефти
SberCIB Investment Research сохраняет позитивную оценку перспектив цены привилегированных акций "Транснефти", сообщается в комментарии старшего аналитика Дмитрия Макарова. "Совет директоров компании рекомендовал собранию акционеров раздробить привилегированные акции 1:100 для повышения ликвидности. Котировки бумаг позитивно реагировали в ожидании этого решения, поскольку оно позволит приобретать бумагу массовому сегменту розничных инвесторов. Напомним, что в настоящее время "префы" "Транснефти" - самые дорогие бумаги на российском рынке в номинальном выражении, - отмечает эксперт. - В конце августа "Транснефть" опубликовала сильные результаты за 1П23, которые превзошли наши ожидания (EBITDA превысила прогноз на 22%, а чистая прибыль - на 55%). Компания смогла улучшить результаты за счет роста выручки на фоне интенсивной загрузки системы нефтепроводов и портов, а также положительной курсовой разницы. Мы полагаем, что эмитент будет выплачивать в виде дивидендов как минимум 50% от скорректированной чистой прибыли, что соответствует годовой доходности в 8-9%. Подтверждаем позитивный взгляд на компанию". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ТРАНСНЕФТЬ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
19 сентября 2023 года 19:43
Москва. 19 сентября. Рынок акций РФ во вторник ускорил коррекционное снижение в рамках фиксации прибыли игроками на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок в преддверии заседания Федрезерва США, сдерживающим фактором выступила дорожающая нефть (Brent превысила $95 за баррель). Индексы Мосбиржи и РТС откатились к уровням более чем месячной давности; снизились акции Polymetal (-2,1%) после редомициляции и возобновления торгов, при этом выросли бумаги "НЛМК" (+2,8%). читать дальше
.19 сентября 2023 года 19:40
Рубль, державшийся большую часть дня в плюсе, к концу торгов вторника сдал позиции к основным валютам
Москва. 19 сентября. Доллар США, евро и китайский юань умеренно подросли по итогам торгов во вторник; рубль, державшийся в течение большей части дня в плюсе благодаря растущим ценам на нефть и увеличенным объемам продаж валюты Центробанком, к концу торгов сдал позиции в основных валютных парах. читать дальше
.19 сентября 2023 года 19:02
Инвесторам стоит продолжать постепенную покупку коротких рублевых гособлигаций, считает начальник отдела анализа долгового рынка "Открытие Инвестиции" Владимир Малиновский. Про итогам заседания Банк России принял решение повысить ключевую ставку до 13% на фоне реализации валютных рисков, в том... читать дальше
.19 сентября 2023 года 18:58
Котировки евробондов РФ во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение цен UST
Москва. 19 сентября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились за день. читать дальше
.19 сентября 2023 года 18:30
Новая волна ослабления рубля может начаться после прохождения пика фискальных платежей экспортеров - БКС Экспресс
Новая волна ослабления рубля может начаться после прохождения пика фискальных платежей экспортеров, считает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Бабин. "Рубль в начале торгов умеренно дешевел, но быстро возобновил активное укрепление, - отмечает аналитик. - Правда, на старте основной сессии российская... читать дальше
.19 сентября 2023 года 18:04
Вероятны колебания курса пары рубль/доллар в диапазоне 94-97 руб./$1 в ближайшие дни - Freedom Finance Global
Вероятны колебания курса пары рубль/доллар в диапазоне 94-97 руб./$1, пары рубль/евро - 101-104 руб./EUR1 в ближайшие дни, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Рубль на Мосбирже во вторник укрепляется по отношению к мировым резервным валютам, доллар снизился до... читать дальше
.19 сентября 2023 года 17:32
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Zoetis Inc. с целевой ценой $190 за штуку, что предполагает потенциал роста 6% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. Аналитики видят хороший долгосрочный потенциал роста отрасли и считают, что Zoetis... читать дальше
.19 сентября 2023 года 17:02
Конкуренция среди дискаунтеров негативно влияет на бизнес "О`Кей", говорится в комментарии "Газпромбанк Инвестиции". "Слабые результаты группы "О`Кей" связаны с высокой базой первого полугодия 2022 года, - пишут аналитики. - Кроме того, конкуренция со стороны сети дискаунтеров "Чижик" от X5 Group... читать дальше
.19 сентября 2023 года 16:36
"КИТ Финанс Брокер" понизил целевую цену акций "Сегежа групп" до 5 руб. за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Котировки акций "Сегежа групп" опустились ниже 5,5 руб., тем самым дошли до нашего целевого ориентира, - констатируют аналитики инвесткомпании. - Таким образом, для тех, кто... читать дальше
.19 сентября 2023 года 16:07
Акцент в инвестиционных портфелях должен быть на нефтегазовых компаниях в текущей ситуации, говорится в комментарии аналитиков "Солид Брокер". Рублевая цена российской нефти Urals закрепилась выше уровня 7,5 тыс. руб. за баррель. За неполные четыре месяца цена увеличилась почти вдвое как за счет... читать дальше
.19 сентября 2023 года 15:50
Рубль практически не изменился к евро, но слегка укрепился к доллару и юаню благодаря растущей нефти
Москва. 19 сентября. Доллар США и китайский юань слегка снижаются, а курс евро относительно стабилен в ходе дневных торгов на Московской бирже во вторник; рубль укрепляется к бивалютной корзине и юаня благодаря растущим ценам на нефть и увеличенным объемам продаж валюты Центробанком. читать дальше
.19 сентября 2023 года 15:42
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Qualcomm Inc. с целью $130,9 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15%, стоп-приказ: $104,8, говорится в комментарии инвестиционной компании. Несмотря на сохраняющуюся слабую рыночную... читать дальше
.19 сентября 2023 года 15:19
Потенциал роста акций "Транснефти" после сплита составляет еще 6,6%, полагает аналитик "КИТ Финанс Брокер" Дмитрий Баженов. "Совет директоров компании рекомендовал собранию акционеров принять решение об осуществлении дробления акций "Транснефти" с коэффициентом 100 к 1. Дата конвертации - через 8... читать дальше
.19 сентября 2023 года 14:53
Котировки нефти, скорее всего, не выйдут из диапазона $90-95 за баррель Brent в краткосрочной перспективе, полагают аналитики Альфа-банка. "Мы ожидаем, что в ближайшие недели цена на нефть марки Brent зафиксируется выше отметки $90/барр., поскольку ранее озвученная нами консервативная позиция не... читать дальше
.19 сентября 2023 года 14:27
Индекс Мосбиржи закончит торги вторника, скорее всего, в диапазоне 3045-3120п - Freedom Finance Global
Индекс Мосбиржи закончит торговую сессию во вторник, скорее всего, в диапазоне 3045-3120 пунктов, индекс РТС - в диапазоне 990-1030 пунктов, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Торги 19 сентября на российском фондовом рынке стартовали в минусе. Предполагаем, что биржевые... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.