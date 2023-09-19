"Тинькофф Инвестиции" нейтрально оценивают перспективы бумаг Polymetal

"Тинькофф Инвестиции" нейтрально оценивают перспективы котировок бумаг Polymetal, сообщается в комментарии аналитиков.

"Во вторник на Московской бирже, после перерыва связанного с редомициляцией бизнеса в Казахстан, снова начали торговаться бумаги Polymetal. Торги открылись резким ростом, достигая в моменте "апсайда" более 11%. Что в перспективе? Эмитент планирует продать российские активы, а возможность их реализации по выгодной цене в текущих реалиях остается под вопросом. Также акционеры, бумаги которых хранятся в НРД, все еще не могут получать дивидендные выплаты и участвовать в корпоративных событиях. Сохраняется неопределенность по срокам и способам восстановления их прав. Нейтрально смотрим на бумаги компании", - указываеют эксперты.

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