Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 3100-3150п во вторник - Инвестбанк "Синара"

Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит торговаться в диапазоне 3100-3150 пунктов во вторник, а объем торгов на рынке акций РФ будет меньше средних ввиду отсутствия новых драйверов роста и тишины в информационном поле, сообщается в комментарии экспертов "Инвестиционного банка Синара".

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