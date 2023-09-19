Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 3100-3180п во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 3100-3180 пунктов во вторник, прогнозирует главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Не исключаем, что индекс может в течение дня протестировать нижнюю границу нашего диапазона в случае укрепления рубля. Из значимых событий выделяем возобновление торгов бумагами Polymetal, они были приостановлены с 25 июля 2023 года. С того момента индекс Мосбиржи прибавил 6,5%, но мы ожидаем, что бумаги эмитента могут быть под давлением", - указывает эксперт в комментарии.

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