Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 19 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 13% годовых на заседании 15 сентября, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Фондовые индексы США завершили незначительным ростом торги в понедельник, инвесторы ждут итогов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Решение Федрезерва по ключевой процентной ставке станет известно 20 сентября. Эксперты Уолл-стрит практически уверены в том, что ФРС оставит базовую ставку неизменной на уровне 5,25-5,5% годовых. При этом шансы на то, что ставка будет поднята на 25 базисных пунктов до конца текущего года, оценивается трейдерами в 40%, по данным CME FedWatch.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются во вторник, лидером снижения является японский рынок, не работавший накануне из-за праздника. Трейдеры ждут двухдневного заседания ФРС, которое начнется 19 сентября. На эту неделю также запланированы заседания Банка Англии и Банка Японии, их итоги будут подведены 21 и 22 сентября соответственно. Банк Японии, как ожидается, сохранит краткосрочную процентную ставку по депозитам на уровне минус 0,1% годовых. Он удерживает ее на этом уровне с начала 2016 года. Трейдеры будут ждать от японского ЦБ сигналов о возможных сроках сворачивания ультрамягкой денежно-кредитной политики.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 по итогам торгов 19 сентября упал на 1,1%. Китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng снижаются на 0,1%. Южнокорейский фондовый индекс Kospi теряет 0,7% в ходе торгов, австралийский индекс S&P/ASX 200 - 0,4%. Резервный банк Австралии (RBA) обсуждал возможность подъема ставки на 25 базисных пунктов на заседании 5 сентября, говорится в протоколе заседания ЦБ, опубликованном во вторник. Руководители RBA высказывали опасения, что инфляция в Австралии может оставаться выше целевого показателя ЦБ дольше, чем ожидалось ранее. Тем не менее, RBA принял решение сохранить ставку на уровне 4,1% третий месяц подряд.

Вместе с тем цены на нефть эталонных марок продолжают расти во вторник после достижения очередных годовых максимумов накануне на опасениях дефицита топлива на мировом рынке. Цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $94,8 за баррель, что на 0,39% выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подорожали на 0,5% - до $94,43 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени повысились на 0,92% и составили $92,32 за баррель. По итогам прошлой сессии они выросли на 0,8% - до $91,48 за баррель. Накануне Brent обновила рекорд с 11 ноября прошлого года, WTI - с 7 ноября.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 18 сентября снизилась в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 4,156 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,002 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник снизился на 0,05% (в основном за счет заметного падения стоимости облигаций "Роснефть-002Р-03") и составил 106,69 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (16-18 сентября) прибавил 0,02%, поднявшись до 857,61 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГК Самолет БО-П12" (+0,67%), "Почта России-001Р-10" (+0,5%) и "РЖД-001P-02R" (+0,39%), а в лидерах снижения - облигации "Роснефть-002Р-03" (-1,56%), "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (-0,78%) и "Газпром Капитал БО-001Р-03" (-0,61%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) завершил размещение дополнительного шестого выпуска облигаций серии 001Р-26Р номинальным объемом 2 млрд рублей, реализовав 39,08% эмиссии на 781,551 млн рублей. Доразмещение проходило с 14 августа по цене 100% от номинала. Московская биржа 7 июня 2023 года зарегистрировала 8 дополнительных выпусков облигаций Газпромбанка серии 001Р-26Р - N3-10. Размещение основного выпуска на 5 млрд рублей со сроком обращения 10 лет завершилось в апреле текущего года. Ставка 1-7-го купонов установлена на уровне 10% годовых, объявлена оферта с исполнением в октябре 2026 года. Начиная с мая ГПБ разместил 6 допвыпусков облигаций данной серии общим объемом 5,4 млрд рублей, таким образом, на текущий момент объем выпуска в обращении составляет 10,4 млрд рублей.

АО "Бизнес альянс" 21 сентября планирует начать размещение 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом не более 500 млн рублей. Купоны по выпуску будут фиксированными. Ориентир ставки 1-3-го купонов составляет 16,5% годовых, 4-го купона - 16% годовых, 5-го купона - 15,5% годовых, 6-го купона - 15% годовых, 7-го купона - 14,5% годовых, 8-го купона - 14% годовых, 9-12-го купонов - 13,5% годовых. Ориентирам соответствует доходность к погашению на уровне 15,9% годовых, купоны квартальные.

ООО "Транспортная концессионная компания" установило ставку 5-го купона облигаций класса А3 на уровне 6,738% годовых. Компания в сентябре 2019 года разместила облигации класса А3 объемом 1,374 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12% годовых. Продолжительность первых пяти купонных периодов составляет один год. Ставка 2-5-го купонов зависит от индекса потребительских цен. Срок обращения бондов - 15 лет, предусмотрена оферта через 5 лет.

АО "Автобан-финанс" приобрело по оферте 95 тыс. 618 облигаций серии БО-П03 по цене, равной 100% от номинала. Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 3,19% выпуска. Компания разместила 5-летние облигации на 3 млрд рублей в сентябре 2021 года по ставке полугодового купона 8,9% годовых. Ставка текущего купона до погашения - 10% годовых.