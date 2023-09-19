Инвесторам стоит перейти к спекулятивной торговле на рынке акций РФ - "Алор Брокер"

Инвесторам стоит переходить к спекулятивной тактике торговле на российском рынке акций, для индекса Мосбиржи начинает прорисовываться боковик с границами 3100-3270 пунктов, говорится в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексея Антонова.

"Российский рынок акций в понедельник открылся традиционным для понедельников ростом, но продолжить его не смог. Уже после первого часа торгов начались распродажи, которые по итогам сессии увели индекс Мосбиржи более чем в полупроцентный минус. Основными страхами являются риски дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ РФ и сохранение ее на высоком уровне длительное время. Поэтому на трендовый рост рынка акций рассчитывать не стоит. В то же время от сильных просадок индекс Мосбиржи будут сдерживать доминирование на торгах частных инвесторов, большинство из которых больше любит покупать, нежели продавать, а также высокие цены на нефть, - пишет эксперт инвесткомпании. - В таких условиях стоит переходить к спекулятивной тактике торгов, покупая перспективные бумаги на просадках и открывая "шорты" или, как минимум, избавляясь от потенциальных аутсайдеров при отскоках. Для индекса Мосбиржи пока в целом начинает прорисовываться боковик с границами 3100-3270 пунктов".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.